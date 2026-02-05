Tümü Webekno
Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Performans Testi Sonuçları Geldi: iPhone 17 Pro Max'i Geçmeyi Başarabildi mi?

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, Geekbench testine sokuldu ve sonuçlar oldukça iddialı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, performans testleriyle gündemde. Geekbench’te ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz, Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile dikkat çekici skorlar elde etti ve Apple’ın A19 Pro çipine karşı önemli bir üstünlük sağlamayı başarmış durumda.

Sızdırılan Geekbench sonuçlarına göre Galaxy S26 Ultra, tek çekirdekte 3.601, çok çekirdekte ise 10.686 puan aldı. Testlerde işlemcinin 12 GB RAM ile eşleşen bir telefonda bulunduğu ve 3,63 GHz temel saat hızına, iki çekirdekte ise 4,74 GHz’e kadar çıkan maksimum frekanslara ulaştığı görülüyor.

Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max'ten %6 daha hızlı

2

Bu veriler, Galaxy S26 Ultra’daki Snapdragon 8 Elite Gen 5’in, bir önceki nesil Snapdragon 8 Elite for Galaxy’ye kıyasla tek çekirdekte %16, çok çekirdekte %7,5 daha hızlı olduğunu ortaya koyuyor. Apple cephesine bakıldığında ise A19 Pro, tek çekirdek performansında yaklaşık %7 önde olsa da çok çekirdek testlerinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 %6’lık avantaj yakalıyor.

Bir diğer dikkat çekici detay ise Samsung’un işlemciyi yine özel olarak hız aşırtması. Qualcomm’un resmî verilerine göre Snapdragon 8 Elite Gen 5’in maksimum saat hızı 4,60 GHz ancak Galaxy S26 Ultra’da bu değer 4,74 GHz’e kadar çıkıyor. Yani Samsung, “For Galaxy” geleneğini sürdürerek işlemciyi yaklaşık %3 daha yüksek boost frekansıyla sunuyor.

Yani Galaxy S26 Ultra yalnızca tasarım ve kamera tarafında değil, saf güç konusunda da iPhone 17 Pro ailesine ciddi bir rakip olmaya hazırlanıyor gibi.

Tüm Galaxy S26 Serisi Telefonların Büyük Zamla Geleceği İddia Edildi Tüm Galaxy S26 Serisi Telefonların Büyük Zamla Geleceği İddia Edildi
20 Xiaomi ve Redmi Cihaza Daha HyperOS 3 Güncellemesi Geldi: İşte Tam Liste! 20 Xiaomi ve Redmi Cihaza Daha HyperOS 3 Güncellemesi Geldi: İşte Tam Liste!
