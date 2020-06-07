Call of Duty: Cold War’da Olacak Birçok Şey Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü Call of Duty: Modern Warfare ile yeniden çok büyük bir başarı elde eden Activision, bu yıl da seriye yeni bir oyun ekleyecek gibi duruyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bu yıl Call of Duty: Cold War ismiyle çıkacak olan oyuna ait olduğu iddia edilen görüntüler bile ortaya çıkmıştı.
Oyunun oynanış görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bu kez Call of Duty: Cold War’un oyunculara neler sunacağıyla ilgili birkaç bilgi de ortaya çıktı. Yeni öğrenilen bilgilerle birlikte bu sene çıkacak Call of Duty oyunundan neler beklememiz gerektiğiyle alakalı fikir sahibi olduk.
Ortaya çıkan bilgiler:
Ortaya çıkan bilgiler arasında oyunun haritaları, silahları, killstreak ödülleri, modları, yetenekleri ve dahası yer aldı. Bu bilgileri sizlere sıralamadan önce hiçbirinin kesin bir bilgi olmadığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla karşımıza gelen oyun aşağıdaki bilgilerin bazılarını ve hatta hiçbirini içermeyebilir.
Silahlar:
- 1911 Pistol
- M16
- Colt Revolver
- AR_7_4
- Daewoo K2
Killstreak ödülleri:
- RC-XD
- Chopper gunner
- Napalm saldırısı
- Alev makinesi
- Topçu saldırısı
- UAV
- Karşı UAV
- Bombardıman uçağı
- Saldırı köpekleri
Haritalar:
- Nuketown
- Firing Range
- Summit
- Junktown
- Huge Ground War buz haritası
- 6’ya 6 Rus şehir haritası
- 6’ya 6, üçe bölünmüş bir nehir, açık arazi ve bir deponun bulunduğu bir harita
Özellikler:
- No Dead Silence
- Toughness geri dönüyor
Diğer detaylar:
- Modern Warfare benzeri sınıf oluşturma sistemi
- Normal küçük harita
- Specialist yetenekler yok
- Operatörler geri dönüyor
- Ground War geri dönüyor
- Battle royale modu yok