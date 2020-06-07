7 Temmuz'da çıkması planlanan kayak oyunu Skater XL, 28 Temmuz tarihine ertelendi. PlayStation 4, Xbox One ve bilgisayar için 28 Temmuz işaret edilirken, Nintendo için olan lansman tarihinin yakında duyurulacağı belirtildi. Stüdyo bir de oyundan video paylaştı.

Birçok ülkede dengeleri bozmayı başaran koronavirüs salgını, oyun endüstrisine de darbe vurdu. Salgından dolayı ofisleri kapatmak zorunda kalan şirketler, çareyi uzaktan çalışmakta veya kısa süreli tatil yapmakta buldu. Şirket çalışanlarının ofise gidememesi, yaklaşan oyunlar için büyük bir tehlike arz ediyordu. Bu tehlike birçok oyunun ertelenmesine neden oldu.

Şu anda Steam'de erken erişimde olan Skater XL'nin bekleyenleri, bugün tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradı diyebiliriz. 7 Temmuz'da çıkışını tüm platformlar için gerçekleştirecek Skater XL, 28 Temmuz'a itildi. Oyunun çıkmasına az bir zaman kala gelen bu 3 haftalık erteleme haberi, stüdyo tarafından oyun tutkunlarının bilgisine sunuldu.

Nintendo'nun lansman tarihi henüz açıklanmadı:

Stüdyo, yaptığı açıklamada ellerinden geleni yaptıklarını ve kontrolleri dışındaki bazı nedenlerden dolayı bu erteleme kararını verdiklerini belirtti. Oyunu bekleyenlerin sabrını takdir ettiklerini belirten stüdyo, yani tarihte eskisine göre daha fazla içerik sunulacağını aktardı. Oyunun bekleyenlerine de teşekkür etmeyi unutmayan şirket, Easy Day Lisesi'nden bir videoyu da takipçilerine sundu.

Stüdyo, "Naber çocuklar! Sadece 1.0'ın orijinal tarihten birkaç hafta sonra olan 28 Temmuz'da piyasaya sürüleceğini bildirmek istedik. Tüm çabalarımıza rağmen kontrolümüzün dışında olan şeylere sebebiyle Skater XL 1.0'ın PlayStation 4, Xbox One, ve bilgisayar sürümlerinin dijital ve fiziksel lansmanını 28 Temmuz'a taşıyacağız" sözleriyle ertelenmeyi duyurdu.

Nintendo Switch içinse diğer platformlardan ayrı bir tarih olduğunu duyuran stüdyo, "Ayrıca önümüzdeki hafta Nintendo Switch için yeni bir lansman tarihi duyuracağız. Biz oyunu tamamlamaya çalışırken herkesin sabrını takdir ediyoruz. Endişelenmeyin, şimdi ve 28 Temmuz arasında 1.0'ın lansmanında kullanılabilir durumda olacak daha fazla yayınlanmamış içerik ve özellik gösterecek, bu içerik ve özellikleri parlatacak ve Skater XL'yi lansmanda hak ettiğiniz gibi yapacağız. Anlayışınızı takdir ediyoruz ve tüm destekleriniz için teşekkür ediyoruz. İşte sizleri tutmak için Easy Day Lisesi'ne ilk bakış" sözlerini kullandı.

Stüdyonun yayınladığı Skater XL videosu: