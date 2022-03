Call of Duty Mobile Benzeri En İyi 8 FPS Oyunu

Son zamanların en sevilen mobil oyunlarından Call of Duty Mobile, aldığı güncellemeler ile giderek daha fazla oyuncuya ulaşıyor. Ancak zaman zaman alternatifleri de merak konusu oluyor. Sizin için CoD Mobile benzeri en iyi FPS oyunlarını listeledik.

Akıllı telefonlarda daha çok "hipebasit" ve yarış oyunları revaçta olsa da günümüzde FPS oyunlar fazla oynanıyor. Özellikle Call of Duty gibi büyük oyunların mobil platformlarda piyasaya sürülen halleri, daha da fazla ilgi görüyor.

Biz de sizler için mobil platformda oynayabileceğiniz Call of Duty Mobile benzeri en iyi FPS oyunlarını listeledik. Listemizde PUBG Mobile gibi popüler oyunların yanı sıra pek fazla bilinmeyen oyunlara da yer vermeye çalıştık. Dilerseniz lafı uzatmadan listemize birlikte göz atalım.

Call of Duty Mobile benzeri en iyi FPS oyunları:

PUBG Mobile

Fortnite

Modern Combat 5

Brothers in Arms 3

Garena Free Fire

Critical Ops: Multiplayer FPS

Guns of Boom

Cyber Hunter

PUBG Mobile

Boyutu: 2,4 GB

2,4 GB Geliştirici: Tencent Games

Tencent Games Puanı: 4,1

Listemizin en çok bilinen oyunlarından ilki, bilgisayar platformundaki Battle Royale oyun türüne yeni bir soluk getiren PlayerUnknown’s Battlegrounds oyununun mobil versiyonu olan PUBG Mobile. Klasik battle royale oyun modunu mobil platforma taşıyan PUBG Mobile, 100 kişi olarak bir adaya atıldığınız ve hayatta kalan son kişi olmak için savaştığınız bir oyun. Oyunu aynı zamanda takım olarak da oynayabilir, oyunu oynadıkça atladığınız seviyelerle çeşitli eşyalar açabilirsiniz.

Fortnite

Geliştirici: Epic Games

Listenin en bilindik oyunlarının arasında Fortnite da bulunuyor. Bilgisayar platformunda PUBG’nin en dişli rakibi olan Fortnite, aynı başarıyı mobil platformda pek de göremedi zira Fortnite’ın mobil versiyonu, PUBG Mobile kadar tercih edilmiyor. PC versiyonundan pek de farkı bulunmayan Fortnite, hızlı ve eğlenceli battle royale mantığını mobil platforma taşıyor. Oyunun PUBG Mobile kadar popüler olmaması ise Play Store’da bulunmamasına bağlanıyor.

Modern Combat 5

Boyutu: 47 MB

47 MB Geliştirici: Gameloft SE

Gameloft SE Puanı: 4,1

Modern Combat, Android platformunda Call of Duty alternatifleri arasında en popüler oyunlardan biri. Serinin beşinci oyunu olan Modern Combat 5: Blackout, hikayesiyle pek de etkilemese de oyunun grafikleri, görüntüye önem veren oyuncular için fazlasıyla tatmin edici. Oyun, isteğe bağlı olarak hem görev yapabileceğiniz tek oyunculu moda hem de farklı oyuncularla yeteneklerinizi çarpıştırabileceğiniz çok oyunculu moda sahip.

Brothers in Arms 3

Boyutu: 62 MB

62 MB Geliştirici: Gameloft SE

Gameloft SE Puanı: 4,4

Brothers in Arms, Gameloft şirketinin geliştirdiği en iyi oyunlardan biri olarak görülüyor. Aksiyon dolu bir FPS macerası isteyenler için birebir olan Brothers in Arms 3, oldukça eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. Birçok Android akıllı telefona uyumluluk sağlayarak iyi bir optimizasyon sunan Brothers in Arms 3, aynı zamanda yalnızca 62 MB boyuta sahip.

Garena Free Fire

Boyutu: 46 MB

46 MB Geliştirici: Garena International

Garena International Puanı: 4,1

Listede PUBG Mobile’a en çok benzeyen oyun Garena Free Fire diyebiliriz. PUBG Mobile’ın oynanışıyla neredeyse aynı oynanış mekaniklerini barındıran Garena Free Fire’ın en büyük farkı, oyunların daha hızlı bitiyor olması. PUBG Mobile 100 kişilik bir arenada 30 dakikalık maçlara ev sahipliği yaparken Garena Free Fire, 50 oyuncu ile hemen hemen 15 dakikalık maçlar sunuyor.

Critical Ops: Multiplayer FPS

Boyutu: 76 MB

76 MB Geliştirici: Critical Force Ltd.

Critical Force Ltd. Puanı: 4,2

Critical Ops, Call of Duty Mobile’a çok benzemiyor olsa da çok oyunculu FPS deneyimini gayet iyi sunuyor. Daha çok Counter Strike’a benzeyen Critical Ops; Bomba, Takım Maçı ve Gun Game ismindeki üç bilindik oyun modunu sunuyor. Bomba görevinde bir taraf bombayı kurmaya çalışırken öbür taraf bu bombayı çözmeye çalışıyor. Takım maçında da sona kalan takım maçı kazanıyor. Gun Game ise oyuncuların yine iki takıma ayrıldığı ancak herkesin sıra sıra oyundaki tüm silahları kullandığı bir oyun modu.

Guns of Boom

Boyutu: 1,1 GB

1,1 GB Geliştirici: Game Insight

Game Insight Puanı: 4,0

Guns of Boom, tam anlamıyla bir battle royale oyunu olmasa da Fortnite’ın küçük kardeşi gibi görülüyor. Çok oyunculu FPS oyunu olan Guns of Boom, çok detaylı grafikler sunmasa da oldukça eğlenceli görüntülere sahip. Kontrolleri gayet alışılabilir ve kolay olan Guns of Boom, içerisinde bir sürü kostüm seçeneği ve birkaç oyun modu da bulunduruyor.

Cyber Hunter

Boyutu: 100 MB

100 MB Geliştirici: NetEase Game

NetEase Game Puanı: 4,0

PUBG Mobile’a en çok benzeyen oyunlardan biri de Cyber Hunter. Aslında oyun harita ve oynanış bakımından PUBG Mobile’a benziyor ancak Cyber Hunter, gelecek zamanda geçen bir PUBG gibi bir deneyim sunuyor. Oyunda elektrik silahları gibi çok daha teknolojik ve değişik silahların yanı sıra karakterlerinizi özelleştirebilmeniz için de birçok kostüm bulunuyor.

Call of Duty Mobile benzeri en iyi FPS oyunlarını listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizlerin de akıllı telefonlarına yüklü, beğendiğiniz çok oyunculu veya tek oyunculu FPS oyunları varsa bunları yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bu gibi içeriklerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.