Call of Duty: Mobile, Bilgisayar Üzerinden de Oynanabilecek

Call of Duty serisinin mobil cihazlara uyarlanmış versiyonu olan Call of Duty Mobile, bilgisayarlardan da oynanabilecek. Call of Duty: Mobile’ı bilgisayardan oynayabilmek için GameLoop Android emülatörü kullanılabilecek.

Call of Duty serisinin yeni üyesi Call of Duty: Mobile, 1 Ekim’de çıkacak. Daha da önemlisi oyun, sadece telefonlarda değil, tabletlerde de oynanabilecek. Call of Duty: Mobile, aynı zamanda PUBG benzeri bir battle royal modu ile geliyor. Oyunun, battle royal modunda 12 farklı haritada 100 kişinin katılacağı maçlar düzenlenecek. İLGİLİ HABER Call of Duty: Mobile, PUBG'yi Tehdit Edecek Grafikleriyle Ortaya Çıktı Android emülatörü GameLoop, Call of Duty: Mobile çıktığında, fare ve klavye kontrolü ve “özel anahtar haritalama” desteği sunacağını açıkladı. GameLoop kullanarak, bilgisayarlarından Call of Duty: Mobile oynayacak kullanıcılar sunucular tarafından algılanacak ve kendileri gibi emülatör aracılığıyla oyunu oynayan kullanıcılarla eşleştirilecekler. Call of Duty: Mobile, 1 Ekim’de çıkacak. PUBG Mobile ve Fortnite gibi gibi battle royal modunda oyun oynamak için Call of Duty: Mobile yeni bir ufuk olacak. Uzmanlar, oyunun yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duymayacağını belirtiyor. Oyun bunun için herhangi bir bilgisayarda oynanabilir olabilir.

Kaynak : https://www.pcgamer.com/youll-be-able-to-play-call-of-duty-mobile-on-pc-with-mouse-and-keyboard/

 48 30 9 4 2