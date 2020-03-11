Modern Warfare'in Yeni Güncellemesiyle Mini Harita Sorunu

10 Mart’ta Call of Duty: Modern Warfare için uzun süredir beklenen bir güncelleme yayınlanmış ve oyuna Battle Royale modu eklenmişti. Ancak güncelleme ufak bir sorunu da beraberinde getirmiş gibi duruyor.

Call of Duty: Modern Warfare için dün yayınlanan güncellemeyle birlikte oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen Warzone modu da oyuna eklenmiş oldu. Ancak 10 Mart’ta yayınlanan bu güncelleme, oyuna sadece Battle Royale modunu eklemekle kalmadı, özellikle çok oyunculu modlar için bazı değişiklikleri de beraberinde getirdi.

Mini haritada değişiklik

Modern Warfare için yayınlanan güncelleme, oyuncuların oyunda yer alan mini haritayı daireden kareye değiştirmesini sağlıyor. Oyuncuların tahminlerine göre kare mini harita, daire mini haritaya göre haritanın %21,5 daha fazlasını gösteriyor. Tabii bu da kare mini harita kullanan oyunculara oldukça büyük bir avantaj sağlıyor.

Eğer ki siz de bir Modern Warfare oyuncusuysanız ve daire mini haritayı kullanıyorsanız bunu kareye çevirmek oldukça kolay. Mini harita şeklini değiştirmek için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle; Ayarlar (Options) > Genel (General) > HUD > Mini Harita Şekli.

Oyunun geliştirici stüdyosu Infinity Ward’un iki mini harita arasındaki bu farklılığın bilincinde olup olmadığını henüz bilinmiyor. Stüdyo, tüm oyuncuları kare ya da daire mini haritaya geçirebilir veya yayınlayacağı bir güncellemeyle birlikte iki haritayı da birbirine eşit hale getirebilir.

Bu, stüdyonun Call of Duty: Modern Warfare güncellemelerinde yaptığı ilk hata da değil. Geçmişte yapılan bir Modern Warfare güncellemesinde de takım arkadaşı çarpışmaları aktif hale getirilmişti. Tabii stüdyo, bu mini harita sorununu kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturacaktır ki Modern Warfare için haftalık olarak güncellemeler hâlihazırda yayınlanıyor. Dolayısıyla oyuncuların, bu sorunun çözümü için çok fazla beklemesine gerek kalmayabilir.