Call of Duty: Warzone'da Sinir Bozucu Bir Hata Ortaya Çıktı

Call of Duty: Warzone'da oyuncuların görüşü kısıtlayan ve oyunu oynamayı imkansız hale getiren bir hata keşfedildi. Oyundaki bu kritik hatayı düzeltmek için henüz bir çözüm yolu bulunamadı.

Activision'ın bir süredir heyecanla beklenen yeni oyunu Call of Duty: Warzone, dün itibarıyla ücretsiz olarak yayınlandı. Ancak yeni battle royale oyununda, daha ilk günden oyunu oynamayı imkansız hale getiren bir hata tespit edildi.

Warzone oyuncuları ekranda aniden beliren ve görüşü kısıtlayan siyah bir bölgeden şikayet ediyorlar. Hatayı tam olarak neyin tetiklediği belirsiz ancak oyuncular, kill aldıklarında bu hatanın ortaya çıktığını öne sürüyor.

Call of Duty: Warzone'daki oyun oynamayı imkansız hale getiren hata

Infinity Ward ve Activision, bu kritik hata hakkında henüz yorum yapmadı. Oyunun Reddit sayfasındaki gönderiler göz önüne alındığında, Infinity Ward'ın hatayı kısa sürede fark edeceği düşünülüyor. Ancak ne yazık ki hatayı gidermek için geçici bir çözüm yolu bulunamadı.

Rakip oyuncuyu öldürdükten sonra ortaya çıkan siyah bölge, oyunun çökmesine neden olmuyor. Ancak oyuna devam etmeyi imkansız hale getiriyor. Call of Duty: Warzone'da keşfedilen hatanın görüntülerini buradan izleyebilirsiniz. Call of Duty: Warzone'u PS4, Xbox One ve PC'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.