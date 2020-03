CoD: Modern Warfare ve Warzone İçin Yeni Güncelleme Yolda

Call of Duty: Modern Warfare ve battle royale oyunu Warzone için yeni içerikler geliyor. Bugün yayınlanacak güncelleme ile yeni bir çok oyunculu harita, bir operatör ve 4 yeni silah oyunlara eklenecek.

Activision, Call of Duty: Modern Warfare için Khandor Hideout adlı yeni bir 6v6 haritası, Call of Duty: Warzone için dört yeni Warzone silahı ve her iki oyun için Talon adlı yeni bir operatör içeren yeni güncellemesini duyurdu. Oyuncular yeni içeriklere bugün itibarıyla erişebilecekler.

Modern Warfare'in orta büyüklükteki yeni Khandor Hideout haritasının, keskin nişancılar için uzun görüş mesafelerine ve iç mekanlara sahip olduğu belirtiliyor. Diğer yandan haritanın orta kısmında yakın mesafeli çatışmalar için tasarlanmış bir ambar yer alıyor.

Güncelleme, yeni operatör Talon ve Indiana adlı köpeği her iki oyuna da geliyor. Indiana, yeni operatörün bitirici hareketinde (finishing move) da yer alıyor. Oyuncuların yeni operatör ve Indiana'nın yanı sıra iki efsanevi silah planı ve iki seviye atlama eşyasını içeren paketi almak için mağazayı ziyaret etmeleri gerekecek.

Tüm bunların yanı sıra, battle royale oyunu Warzone'a dört yeni silah geliyor. Bunlar; 725 (shotgun), MK2 Karabina (shotgun), .50 GS (tabanca) ve EBR-14 (keskin nişancı tüfeği) olacak. Silahlar, Verdansk haritasında yaygın ve nadir versiyonlarıyla bulunabilecek.

Son olarak, Endowment Defender Paketi Modern Warfare ve Warzone'a geri dönüyor. Bu pakete harcanan paralar, gerçek hayattaki gazilerin iş bulmasına yardımcı olan ve kar amacı gütmeyen Call of Duty Endowment vakfına gidecek.