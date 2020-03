Call of Duty 2020 Hakkında Çarpıcı İddialar Ortaya Atıldı

Activision, Modern Warfare'in ardından bu yıl yeni bir oyunla karşımıza çıkacak. Black Ops serisinden esintiler sunması beklenen yeni Call of Duty oyunu hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Call of Duty'nin bu yıl çıkacağı yeni oyunu hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya başladı. Daha önce Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'ın geleceğini ortaya koyan söylentiler vardı. Ancak yeni bir iddiaya göre Call of Duty 2020, oyuncuları bu kez geçmişe götürecek.

TheGamingRevolution (TGR) tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre Call of Duty 2020, Vietnam Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerini konu alacak. Bu bağlamda Call of Duty 2020'de modern silahlar ve araçlar yer almayacak. Ayrıca yeni Modern Warfare'da yer almayan Zombi Modu da geri dönecek.

Call of Duty 2020: Karakterler, Zombi Modu ve diğer modlar

Bu yılın Call of Duty oyununun adı büyük olasılıkla Call of Duty: Black Ops veya Call of Duty Black Operations olacak. Campaign modunda Black Ops serisinden Çavuş Frank Woods ve Alex Mason gibi karakterler geri dönecek.

Oyunun hikayesi, Soğuk Savaş dönemini ve Vietnam Savaşını konu alacak. Ayrıca Modern Warfare'dan daha cesur ve korkunç olacak. Call of Duty 2020, Infinity Ward Polonya tarafından geliştirilen IW Engine ile yapılacak.

Call of Duty 2020'nin çok oyunculu modlarında sağlık yenilemesi otomatik olmayacak. Operatörler, 32v32 modu ve Ground War modu ile birlikte yeni oyunda da yer alacak. Haritaların üç koridorlu olacak ve killstreaks mekaniği geri dönecek. Ayrıca DLC içerikleri Modern Warfare'deki gibi ücretsiz olacak.

TGR'nin Call of Duty 2020 videosu: