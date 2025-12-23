Tümü Webekno
Video Oyun Dünyası Yetim Kaldı: Call of Duty'nin Yaratıcısı, Hayatını Kaybetti!

Call of Duty serisinin yaratıcılarından olan, Medal of Honor ile Titanfall gibi oyunlar için de çok çalışan Vince Zampella, 55 yaşında hayatını kaybetti. Zampella, geçirdiği bir trafik kazasının ardından aramızdan ayrıldı...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Video oyun dünyasının belki de en ikonik yapımlarından bir tanesi hâline gelen Call of Duty ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu oyunun bugünlere gelmesine çok büyük katkılar sağlayan isimlerin başında gelen Vince Zampella, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Vince Zampella, sadece Call of Duty için değil, video oyun dünyasının tamamı için çok özel bir isimdi. 1990'lı yıllarda adını duyurmaya başlayan yapımcı, Respawn Entertainment başkanı ve Infinity Ward'ın kurucu ortağı olarak kariyerinin zirvesini gördü. Ancak elim bir trafik kazası, bu önemli ismin aramızdan ayrılmasına neden oldu...

Medal of Honor, Titanfall, Battlefield ve dahası!

Vince Zampella'nın tek olayı Call of Duty serisinin yaratıcısı olması değildi. Geçmiş yıllarda Medal of Honor ile Titanfall serilerinin geliştirilme süreçlerinde de çok önemli görevler üstlenen usta isim, en az Call of Duty kadar popüler olan Battlefield oyunlarının da başına getirilmişti. Yaptığı çalışmalar, küçük firmalara çok büyük ilhamlar vermiş, sektörün ileri bir noktaya taşınabilmesi açısından rehber olarak kabul edilmişti.

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Konuyla ilgili açıklama, tahmin edebileceğiniz üzere EA tarafından yapıldı. "Bu akılalmaz bir kayıp ve kalplerimiz Vince'in ailesi, sevdikleri ve çalışmalarından etkilenen herkesle birlikte." ifadesine yer verilen açıklamada, "Yaptığı çalışmalar, gelecek nesiller boyunca oyunların nasıl yapıldığını ve oyuncuların nasıl bağlantı kurduğunu şekillendirmeye devam edecek." denildi.

