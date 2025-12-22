Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

GTA: Vice City'nin tarayıcı versiyonu, video oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. DOS Zone'un projesi ile bir dönemlerin ikonik oyunu, akıllı telefonlarda bile oynanabilir oldu. Ancak bu heyecan kısa sürdü zira ekip, oyunu kısmen devre dışı bırakmak zorunda kaldı...

2000'li yıllarda çocuk olmuş herkesin oynadığı GTA: Vice City, geçtiğimiz günlerde çok özel bir proje olarak yeniden karşımıza çıktı. O dönemlerde pek çok bilgisayarın sağlıklı bir şekilde çalıştıramadığı oyun, DOS Zone ekibi tarafından tarayıcı ekranına taşındı. Mobil uyumluluğa da sahip olan oyun, milyonların GTA: Vice City hayranlığını yeniden nüksettirdi.

Yaşanan gelişme, küresel çapta çok büyük ilgi gördü. Çünkü GTA: Vice City, bugün bile oyuncular için oldukça özel bir yere sahipti. Ancak DOS Zone, oyunseverlerin hevesini kursağında bırakan bir açıklama yaptı. Şirket, GTA: Vice City'nin tarayıcı versiyonunu apar topar yayından kaldırdı.

Peki ne oldu?

DOS Zone'un yaptığı resmî açıklamaya göre GTA: Vice City'nin tarayıcı versiyonu, beklentileri aşan bir ilgi gördü. Bu da ekibin trafik maliyetlerini ciddi anlamda artırdı. Ayrıca detay verilmedi ancak Rockstar Games, telif hakkı uyarısında bulunduğu ifade edildi. Hâl böyle olunca ikonik oyunun tarayıcı versiyonu, erişime kapatıldı.

Ancak burada şöyle bir detay var. DOS Zone, oyunun ücretsiz versiyonunu erişime kapatmış durumda. Eğer bilgisayarınızda GTA: Vice City'nin orijinal versiyonu bulunuyorsa tarayıcı üzerinden oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz. Tabii bilgisayarında GTA: Vice City'nin orijinal versiyona sahip hangi oyuncu DOS Zone üzerinden erişim sağlamak ister konusu tartışmaya açık.

Teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne sermiş oldu!

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi GTA: Vice City, o yıllarda güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyuyordu. Ancak geçen yıllar, yaşanan teknolojik atılımlar, ikonik oyunun tarayıcı ekranına indirilmesini sağladı. Üstelik bir internet tarayıcısı olan herhangi bir akıllı telefon, bu oyunu oynatabilir hâle gelmişti. DOS Zone'un yaptığı çalışma sadece GTA: Vice City'nin tarayıcıya taşınması açısından değil, teknolojik gelişmelerin geldiği son noktayı da gözler önüne seriyor olması nedeniyle oldukça önemli.