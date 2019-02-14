Canon En Hafif Aynasız Fotoğraf Makinesi EOS RP'yi Tanıttı

Canon, yeni aynasız kamerası EOS RP’yi tanıttı. Bu cihaz, bugüne kadar yapılmış olan en küçük ve en hafif tam çerçeve EOS kamera olacak.

Canon’un yansıtma teknolojisini kullandığı ve lensi değişebilen fotoğraf makinelerinden oluşan ürün serisinin adı EOS. EOS ismi, Electro-Optical System’in kısaltması, yani bu makineler kullanılan ana teknolojiye göre isimlendirildi.

Canon’un EOS ailesinin son üyesi ise EOS RP oldu. EOS RP ailenin sadece yaşça değil, boyut ve fiyat olarak da en küçük üyesi. EOS RP’nin 26.2 MP tam çerçeve CMOS sensörü bulunuyor. Bu sensörün arkasında ise EOS R gibi modellerde de olan DIGIC 8 görüntü işlemcisi var. Fotoğraf makinesinin ISO aralığı ise 100-40000 (50-102400’e genişleyebiliyor) aralığında. Devamlı çekim hızı ise saniyede 5 kare.

Dual Pixel CMOS AF adlı otomatik odaklanma sisteminde 4779 otomatik odaklanma noktası bulunuyor. Cihazda ise 0.39 inçlik, 2.36 milyon nokta OLED görüntü bulucu yer alıyor.

Cihazın ekranı ise 3 inçlik, 1.04 milyon nokta, değişken açılı dokunmatik LCD ekrana sahip. Bu ekran ayrıca dokunmayla otomatik odaklanmayı da destekliyor.

Hafıza konusuna geldiğimizde ise cihazın üzerinde tek bir SD UHS-II hafıza kartı yuvası görüyoruz. EOS RP, 25 fps 4K video çekebiliyor. Bu görüntülerin renk derinliği ise 8 bit oluyor.

EOS RP’nin ölçüleri 132.5x85x70 mm, yani oldukça ufak bir cihaz. Bir SD kart ve dolu bataryayla ağırlığı ise 485 gram.

Makine, 4K videodan 8.3 MP fotoğraf yakalayabiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth ile bağlanabilen cihazın üstünde mikrofonu da var. 23 özelleştirilebilir fonksiyonu olan cihaz, suya ve toza karşı da dayanıklı. Pil ömrünün 250 fotoğraf çekimine kadar yettiği makinenin bir de USB şarjı var.

Canon, bu cihazlar için EG-E1 adlı bir de uzatma kolu çıkardı.

Yeni Canon EOS RP, 1299 dolara ön siparişe açıldı. Ön siparişte uzatma kolu ve Canon sabitleyici adaptörü de hediye ediliyor. Makineyi 24-105 mm f/3.5-5.6 IS STM lens ile paket olarak almak isteyenlerin 1699 dolar ödemesi gerekirken, 24-105mm f/4L IS USM lens isteyenlerin ise 2199 doları gözden çıkarması gerekiyor.

Canon EOS RP, 27 Şubat’ta vitrinlerde olacak.