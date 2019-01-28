Canon, Fotoğraf Makinesi Satışlarının Azalacağını Düşünüyor

Dijital kameraların dünya çapındaki satış oranı, 2010 yılında zirve yapmasından bu yana sürekli düşüşte. Kamera konusundaki liderlerden olan Canon ise bu durumun çok da değişmeyeceğine inanıyor.

Fotoğraf makinesi denilince akla gelen ilk isimlerden olan Canon, pazarın sıkıntı yaşadığının farkında. Hatta öyle ki şirket, önümüzdeki iki yıl içinde pazarda %50'ye varan bir küçülme gerçekleşebileceğini düşünüyor. Canon'un Başkanı Fujio Mitarai, Nikkei'ye verdiği röportajda hızla değişen pazarı nasıl gördükleri konusunda bilgiler verdi.

Mitarai, değiştirilebilir lensli kamera pazarının senelik yaklaşık 10 milyon birim olduğunu fakat Canon'un her sene sabit olarak %10'luk oranda düşüş yaşadığını söyledi. Peki, Canon ve Nikon bu durumu bilmelerine rağmen neden geçen seneye kadar full-frame aynasız makinelere yatırım yapmadı?

Bu sorunun cevabı her iki şirket için de aslında çok açık: Full-frame aynasız makineler, DSLR'ların satışını azaltıyor. Mitarai, satılan her aynasız makinenin toplam satılan kameraya etki etmediğini, bilakis DSLR'ların satışını azaltıp onların yerini aldığını söyledi.

Canon, kamera pazarının yakında en dip seviyeye ulaşacağına ve bu zaman geldiğinde de sayının senelik yaklaşık 5-6 milyon fotoğraf makinesinde sabitleneceğine inanıyor.