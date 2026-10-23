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Canva Kendi Görsel Üretme Modelini Duyurdu: Canva Craft!

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Grafik tasarım devi Canva, OpenAI ve Google gibi devlere rakip olarak geliştirdiği ilk yapay zekâ görsel üretim modeli Canva Craft’ı kullanıma sundu.

Canva Kendi Görsel Üretme Modelini Duyurdu: Canva Craft!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Artık tüm şirketler yapay zekâ konusunda hamleler yapıyor. Tasarım deyince akla gelen ilk firmalardan olan Canva da bunlardan biriydi. Şimdi ise şirketten bir ilke imza atan bir duyuru geldi. Canva, kendi araştırma ekibi tarafından geliştirilen ilk görsel üretim modeli Canva Craft’ı duyurdu.

Şirket, bu adımla Google, OpenAI, ByteDance ve Meta gibi teknoloji devlerinin aynı kategorideki modellerine doğrudan rakip olmayı hedefliyor. Yeni model, platform içerisindeki Dream Lab sekmesi üzerinden tüm kullanıcıların kullanımına sunulmuş durumda.

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Canva Kendi Görsel Üretme Modelini Duyurdu: Canva Craft!
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Canva Craft neler sunuyor?

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Model, kullanıcıların sunduğu metin komutlarını işlerken iki aşamalı bir çalışma mantığı benimsiyor. aşamada kullanıcı talimatlarını analiz eden sistem; ögelerin mekânsal ilişkilerini, göreceli ölçeklerini, görsel hiyerarşiyi ve metin oluşturma bilgilerini içeren kapsamlı bir plan hazırlıyor. İkinci aşamada ise bu planı temel alarak çeşitli platformlar için 30 farklı en-boy oranında ve 2K çözünürlüğe kadar görseller üretebiliyor.

Canva, modelin eğitim sürecinde alışılagelmiş fotoğraflar yerine doğrudan tasarım verilerini kullandığını bildirdi. Platformun kütüphanesinde yer alan afişler, sosyal medya gönderileri, sunumlar, infografikler, menüler ve tipografi ağırlıklı şablonlar insan eliyle hazırlanmış tasarımlar olarak modelin veri setini oluşturdu. Bu eğitim yaklaşımı sayesinde modelin, nesnelerin detaylarını doğru şekilde yansıttığı ve okunabilir metinler üretebildiği aktarıldı.

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Üretilen görseller, Canva Magic adlı görselden tasarıma dönüştürme aracı sayesinde doğrudan katmanlı tasarımlara dönüştürülebiliyor. Böylece kullanıcılar, görselin diğer kısımlarını bozmadan istedikleri noktalarda hassas düzenlemeler gerçekleştirebiliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl da tasarımları ve katmanları anlayabilen kendi modelini platforma dahil etmişti. Ayrıca 2024 yılında satın alınan Leonardo.ai platformunun araştırmacılarının da Canva Craft modelinin geliştirilme sürecine katkı sağladığı açıklandı.

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