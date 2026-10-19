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PAHALI VS UYGUN FİYATLI KULAKLIĞA KARŞI | Huawei Freebuds Neo VS AirPods Pro 3

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Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Huawei FreeBuds Neo ve Apple AirPods Pro 3 karşılaştırmasıyla karşınızdayız. Aralarında yaklaşık 2,5 kat fiyat farkı bulunan bu iki kulaklığı tasarım, konfor, ses teknolojisi, aktif gürültü engelleme, mikrofon performansı ve pil ömrü başlıkları altında detaylıca kıyasladık.

Testleri bilinçli olarak AirPods Pro 3'ün tüm imkanlarını sunduğu iPhone üzerinde gerçekleştirdik. Huawei'nin hem kendi işletim sistemi HarmonyOS hem de Android ve iOS üzerinde sunduğu eşit deneyim iddiasını, Apple'ın kalesinde test ederek değerlendirdik.

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Fiyat ve Performans Dengesine Bakış:

  • 7.000 TL bandındaki Huawei FreeBuds Neo ile 17.500 TL bandındaki AirPods Pro 3 arasındaki teknik farklar neler?
  • İki modelin kutu boyutları, ağırlıkları ve günlük kullanım konforu arasındaki belirgin ayrışmalar.
  • IP55 ve IP57 dayanıklılık sertifikalarının gerçek kullanım senaryolarındaki karşılığı.

Ses Teknolojisi ve Ekosistem:

  • Huawei'in 11 mm Turbo dinamik sürücüsü ile Apple'ın H2 çipli sürücü mimarisinin karşılaştırması.
  • Frekans tepki aralıkları, Hi-Res Audio, HWA sertifikası ve kişiselleştirilmiş uzamsal ses performansı.
  • iOS, Android ve HarmonyOS platformlarındaki veri iletim hızları ve ekolayzer esnekliği.

Gürültü Engelleme ve Mikrofon:

  • Adaptif ANC ve şeffaflık modlarının metro ve şehir içi ulaşımdaki pratik performansı.
  • Farklı gürültü senaryolarında gerçekleştirilen mikrofon ses kayıt testleri.

Pil Ömrü ve Şarj Özellikleri:

  • Kablolu ve kablosuz şarj imkanları, şarj süreleri ve toplam kullanım sürelerinin karşılaştırması.

Video hakkındaki tüm sorularınızı ve hangi kulaklığın sizin için daha mantıklı olduğuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

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