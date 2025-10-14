Tümü Webekno
Huawei MatePad Tabletlerde Google Uygulamaları Kullanma Rehberi

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Huawei tabletlerde Google hizmetlerini kullanabilmek birçok kullanıcı için soru işareti, bu konuda çokça soru alıyoruz ve bu videoda Huawei MatePad 12X ile birlikte bir Huawei tablette Google uygulamalarını nasıl kullanabileceğimizi anlatıyoruz, iyi seyirler!

Huawei tabletlerde Google uygulamalarının kullanılmaması uzun süredir kullanıcıların en büyük endişelerinden biri olurken, videoda bu soruna pratik bir çözüm sunuyoruz. Huawei’nin kendi uygulama mağazası AppGallery, artık Türkiye’de kullanılan e-Devlet, e-Nabız, mobil bankacılık ve alışveriş platformları gibi pek çok resmi uygulamayı destekliyor. Bu mağaza sayesinde kullanıcılar üçüncü taraf kaynaklara başvurmadan güvenli şekilde uygulama indirebiliyor ve güncellemeleri doğrudan alabiliyor.

Buna ek olarak, Google servislerine erişim sağlamak için Huawei’nin sunduğu dolaylı çözümler var. Micro G servisleri ve GBox uygulaması aracılığıyla, kullanıcılar Play Store’a bağlanabiliyor, Google hesabıyla oturum açabiliyor ve Drive, Gmail, Haritalar, YouTube gibi tüm Google uygulamalarını çalıştırabiliyor. Bu sistem, Google ekosisteminin büyük kısmını Huawei tabletlerde yeniden kullanılabilir hâle getiriyor.

Sonuç olarak Huawei’nin HarmonyOS işletim sisteminde Google hizmetlerinin eksikliğini neredeyse hissetmeyebiliyorsunuz. Uygulamaların sorunsuz biçimde senkronize çalışması, Google hesabı entegrasyonunun tam olması ve ödeme sistemlerinin bile işlevsel hâle gelmesi, Huawei’nin kullanıcı deneyimi açısından büyük bir adım attığını kanıtlıyor.

Huawei

