Casper Excalibur Oyuncu Bilgisayarı ile Oynamaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gereken Ayarlar

Casper Excalibur oyuncu bilgisayarında kasmayı önleyen ayarlar, modelinize göre değişir; çünkü G870, G915 ve G920 farklı ekran, ekran kartı ve işlemci seçenekleriyle geliyor.

Son Güncelleme Tarihi: 19 Eki 2026

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Aşağıdaki rehber bu üç seriyi ayrı ayrı ele alıyor, yalnızca Casper'ın kendi model sayfalarındaki verileri kullanıyor ve oyuna başlamadan önce hangi ayarın neden önemli olduğunu adım adım anlatıyor.

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Casper Excalibur G870, G915 ve G920 arasındaki fark nedir?

Excalibur G870 giriş-orta, G915 orta-üst, G920 ise RTX 5090'a kadar çıkan en üst düzey seridir. Ayar yapmadan önce hangi seriye sahip olduğunuzu bilmeniz gerekir, çünkü hedef yenileme hızı (165 Hz veya 300 Hz) ve ekran kartı belleği (6 GB ile 24 GB arası) doğrudan ayar tercihlerinizi belirler.

Özellik Excalibur G870 Excalibur G915 Excalibur G920 Ekran 15.6" FHD IPS, 165 Hz, 250 nit 16" 16:10 FHD IPS, 165 Hz, 350 nit 16" QHD IPS, 300 Hz, 3 ms, %100 DCI-P3, 500 nit Ekran kartı seçenekleri RTX 3050 6 GB, RTX 4050 6 GB, RTX 5050 8 GB, RTX 5060 8 GB RTX 5060 8 GB, RTX 5070 8 GB RTX 5070 Ti 12 GB, RTX 5090 24 GB İşlemci seçenekleri Intel 7 230H, Intel 7 240H, i7-13620H i7-13620H, Intel 7 240H, Intel Ultra 7 356H i9-14900HX RAM seçenekleri 12 / 16 / 24 / 32 GB 16 / 24 / 32 / 64 GB 32 / 64 GB Depolama seçenekleri 500 GB / 1 TB / 2 TB M.2 500 GB / 1 TB / 2 TB M.2 1 TB / 2 TB M.2 Listelenen en düşük fiyat (19 Ekim 2026) 65.367 TL 88.860 TL 235.125 TL

Üç seride de ortak noktalar var: Casper'ın SSS bölümüne göre G870, G880, G915 ve G920 modellerinde alüminyum ağırlıklı gövde kullanılıyor ve dört seri de FrostFlux Cooling Architecture soğutma mimarisini taşıyor. İşletim sistemi olarak ağırlıklı Windows 11 Home sunuluyor; G920'de Windows 11 Pro seçeneği de var.

Oyunlarda kasma olmaması için hangi ayarları yapmalıyım?

Kasmayı önlemek için oyuna başlamadan şu beş ayarı kontrol edin: adaptörü takıp yüksek performans moduna geçmek, ekran yenileme hızını modelinizin değerine getirmek, ekran kartı sürücüsünü güncellemek, fan modunu yükseltmek ve arka plan yükünü azaltmak. Bu beş adım, kasmanın ayardan mı yoksa donanımdan mı kaynaklandığını ayırt etmenizi sağlar.

Güç modu ve adaptör nasıl ayarlanır?

En iyi performans için laptopu orijinal adaptörüyle prize takın ve Windows güç modunu "En iyi performans" yapın. Casper, modellerdeki 180, 230 veya 300 Watt'lık adaptörlerin işlemci ve ekran kartından en üst seviyede performans almayı sağladığını belirtiyor. Pilde oynamak bu gücü sınırlayabilir.

Ayarlar > Sistem > Güç ve pil > Güç modu: En iyi performans

Ayarlar > Oyun > Oyun Modu: Açık

Adaptörü oyun başlamadan önce takın, oyun sırasında çıkarmayın

Ekran yenileme hızı nasıl ayarlanır?

Ekran yenileme hızını modelinizin tam değerine getirmek, kare akıcılığını doğrudan etkiler: G870 ve G915 için 165 Hz, G920 için 300 Hz seçilmelidir. Windows pil tasarrufu nedeniyle daha düşük bir değerde kalabilir; bu durumda yüksek FPS alsanız bile görüntü akıcı görünmez.

Ayarlar > Sistem > Ekran > Gelişmiş ekran > Yenileme hızı

G870 (15.6" FHD): 165 Hz

G915 (16" FHD): 165 Hz

G920 (16" QHD): 300 Hz

Ekran kartı sürücüsü nasıl güncellenir?

Ekran kartı sürücüsünü güncel tutmak, yeni çıkan oyunlarda performans ve DLSS uyumluluğu için ilk adımdır. Sürücüleri Casper'ın Driver İndirme sayfasından veya NVIDIA'nın sürücü uygulamasından indirebilirsiniz. Yeni bir RTX 5000 serisi oyun bilgisayarında ilk oyundan önce sürücüyü kontrol etmek iyi bir alışkanlıktır.

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Fan modu ve soğutma nasıl ayarlanır?

Yoğun oyunlarda fanı üst kademeye veya Turbo moduna almak, ısıdan kaynaklanan performans düşüşünü azaltır. Casper'ın belirttiğine göre fan ayarları ağır işlerde üst kademelerde veya Turbo modu gibi özel ayarlarda çalıştırılabilir. G870, G915 ve G920'deki FrostFlux mimarisi iki adet 5V fan ile 5400 RPM'e ulaşıyor ve işlemci ile ekran kartını ayrı soğutuyor.

Yoğun AAA oyunlarda Turbo veya en yüksek fan profilini seçin

Laptopu düz ve sert bir zeminde kullanın, hava çıkışlarını kapatmayın

Fan ve hava kanallarını belirli aralıklarla temizleyin; Casper termal macunun yenilenmesini de öneriyor

Arka plan uygulamaları ve RAM nasıl yönetilir?

Oyun öncesi tarayıcı sekmelerini, sohbet ve güncelleme uygulamalarını kapatmak RAM'i boşaltır; Casper'a göre oyunlarda takılma yaşamamak için en az 16 GB RAM önemlidir. G870'in 12 GB'lık iki konfigürasyonu (G870.1362-AE50A-C ve G870.1362-AQ60A-C) bu eşiğin altında kalıyor. Casper, RAM'in SODIMM yuvalarıyla 64 GB'a kadar yükseltilebildiğini belirtiyor.

Görev Yöneticisi > Başlangıç uygulamaları: Gereksizleri devre dışı bırakın

Oyundan önce tarayıcıyı ve yedekleme uygulamalarını kapatın

Oyunları M.2 SSD'ye kurun; Casper'a göre bu, yüklenme sürelerini kısaltır.

Hangi oyun türünde hangi grafik ayarlarını seçmeliyim?

Rekabetçi oyunlarda FPS ve düşük gecikmeyi, tek oyunculu AAA oyunlarda ise görsel kaliteyi önceleyin; ekran kartı belleği (VRAM) bu dengenin sınırını çizer. Aşağıdaki tablo, Excalibur modellerindeki VRAM değerlerine göre başlangıç noktası önerir; her oyunda küçük farklar olabilir.

Oyun türü Öncelik Başlangıç ayarı Not Rekabetçi (Valorant gibi) Yüksek FPS FHD, gölge ve efektler düşük, V-Sync kapalı Casper, FHD'de 200-250 FPS aralığına çıkılabildiğini belirtiyor Açık dünya AAA Görsel kalite ve akıcılık dengesi Doku yüksek, gölge orta, DLSS Dengeli 8 GB VRAM'li modellerde (RTX 5050, 5060, 5070) uygun Ray tracing yoğun AAA Işık ve yansıma kalitesi Ray tracing orta, DLSS + kare oluşturma açık RTX 4000 ve 5000 serisinde mümkün Strateji ve simülasyon İşlemci ve RAM Doku orta, nüfus/birim yoğunluğu ayarı orta En az 16 GB RAM önerilir 6 GB VRAM'li modeller (RTX 3050, RTX 4050) VRAM dolmaması Doku orta, gölge orta, DLSS Performans G870 serisinde geçerli 12-24 GB VRAM'li modeller (RTX 5070 Ti, RTX 5090) Yüksek çözünürlük QHD, doku çok yüksek, ray tracing yüksek G920 serisinde geçerli

Yüksek gereksinimli AAA oyunlar için ne yapmak gerekir?

Yüksek gereksinimli AAA oyunlarda önce DLSS'i açın, sonra gölge ve hacimsel efektleri düşürün; çözünürlüğü ve doku kalitesini en son kısın. Casper'ın verdiği örneğe göre 2K çözünürlükte yeni nesil bir AAA oyunda alınan 30 FPS, DLSS modu sayesinde 75 FPS'e yükseltilebiliyor.

DLSS'i "Kalite" modunda açın; hedef FPS'e ulaşmazsanız "Dengeli" veya "Performans" moduna geçin.

RTX 4000 ve 5000 serisi modellerde yapay zekâ destekli kare oluşturmayı açın. RTX 3050'li G870 modellerinde bu özellik bulunmaz.

Gölge, hacimsel bulut ve yansıma ayarlarını "Orta"ya çekin; bu ayarlar kare hızını en çok etkileyenler arasındadır.

Ray tracing'i önce "Orta" yapın; FPS yeterliyse yükseltin.

Doku kalitesini VRAM'e göre seçin: 6 GB için orta, 8 GB için yüksek, 12 GB ve üzeri için çok yüksek.

FPS sınırını ekran yenileme hızına eşitleyin (165 veya 300). Sınırı aşan kareler gereksiz ısı üretir.

Rekabetçi oyunlarda yüksek FPS için hangi ayar yapılır?

Rekabetçi oyunlarda en yüksek FPS için çözünürlüğü ekranın yerel çözünürlüğünde tutup gölge, yansıma ve efekt ayarlarını düşürün. Casper, Valorant gibi oyunlarda Full HD çözünürlükte 200-250 FPS aralığına çıkılabildiğini belirtiyor. G870 ve G915'in 165 Hz ekranında bu değerin üstü görüntüye yansımaz; G920'nin 300 Hz ekranı ise bu tavanı yükseltir.

Ekran modunu "Tam ekran" yapın, V-Sync'i kapatın

FPS sınırını ekran yenileme hızına (165 veya 300) eşitleyin

Fan modunu üst kademeye alın; uzun maçlarda performans düşüşü azalır.

Bütçeme göre hangi Excalibur modeline bakmalıyım?

75 bin TL ile G870 RTX 4050, 80 bin TL civarında G870 RTX 5050, 85-90 bin TL bandında RTX 5060'lı G870 ve G915 modelleri öne çıkıyor. Fiyatlar 19 Ekim 2026'da Casper sitesinde listelenen indirimli fiyatlardır; stok ve fiyat değişebilir.

Bütçe Model Donanım Fiyat ~75 bin TL G870.1362-BEA0A-C i7-13620H, RTX 4050 6 GB, 16 GB DDR5, 500 GB 71.450 TL ~80 bin TL G870.1362-BE50A-C (Editörün Seçimi) i7-13620H, RTX 5050 8 GB, 16 GB DDR5, 500 GB 80.899 TL ~85 bin TL G870.1362-AQ60A-C i7-13620H, RTX 5060 8 GB, 12 GB DDR5, 1 TB 85.300 TL ~89 bin TL G915.1362-BE60A-C i7-13620H, RTX 5060 8 GB, 16 GB DDR5, 500 GB, 16" 350 nit 88.860 TL ~110 bin TL G915.1362-CQ70A-C i7-13620H, RTX 5070 8 GB, 24 GB DDR5, 1 TB 109.505 TL 235 bin TL ve üzeri G920.1490-DQ90A-E i9-14900HX, RTX 5090 24 GB, 32 GB DDR5, 1 TB, 300 Hz QHD 235.125 TL

75 bin TL bütçeyle alabileceğim en iyi Excalibur hangisi?

75 bin TL bütçede alabileceğiniz en güçlü seçenek G870.1362-BEA0A-C'dir: i7-13620H, RTX 4050 6 GB, 16 GB DDR5 ve 500 GB SSD ile 71.450 TL. Bütçenizin 3.550 TL altında kalır. Bir üst adım olan RTX 5050'li model 80.899 TL'dir; yani 9.449 TL (%13) daha pahalıdır ve 75 bin sınırını aşar.

80 bin TL civarında AAA oyunlar için hangi model uygun?

80 bin TL civarında AAA oyunlar için G870.1362-BE50A-C uygundur: RTX 5050 8 GB GDDR7 (128 bit), i7-13620H, 16 GB DDR5 ve 500 GB SSD ile 80.899 TL. Casper bu modeli "Editörün Seçimi" olarak işaretliyor. 6 GB GDDR6 (96 bit) belleğe sahip RTX 4050'ye göre daha geniş bellek arayüzü sunar. 77.728 TL'lik G870.1362-AE50A-C aynı ekran kartını 12 GB RAM ile verir.

85 bin TL bütçeyle tüm oyunları oynayabilir miyim?

Hiçbir laptop "tüm oyunları en yüksek ayarda" garantisi vermez; 85 bin TL civarında 8 GB VRAM'li RTX 5050 ve RTX 5060'lı G870 modelleri FHD çözünürlükte AAA oyunlar için hedeflenmelidir. Casper, yüksek çözünürlükte VRAM'in belirleyici olduğunu belirtiyor. G870.1362-AQ60A-C (RTX 5060, 1 TB) 85.300 TL ile bütçenin 300 TL üstündedir. Bütçe içinde kalan en güçlü seçenek 80.899 TL'lik G870.1362-BE50A-C'dir.

Fiyat performans oyun bilgisayarı hangisi?

Casper'ın listesinde fiyat/performans açısından en net iki fark şunlardır: G870.1362-BE60A-C (RTX 5060, 86.530 TL), RTX 5050'li BE50A'ya göre 5.631 TL (%7) daha pahalıdır ve ekran kartı bir üst basamaktadır. Aynı donanımlı G915.1362-BE60A-C ise 88.860 TL ile yalnızca 2.330 TL (%2,7) daha pahalıdır ve 250 nit yerine 350 nit, 15.6" yerine 16" ekran verir.

Öğrenciyim, hem okul hem oyun için 5 yıl idare edecek model hangisi?

Hem okul hem oyun için 80 bin TL civarında G870.1362-BE50A-C (80.899 TL) mantıklı bir başlangıçtır; ancak 80 bin sınırını 899 TL aşar. Sınırın içinde kalmak isterseniz G870.1362-AE50A-C (77.728 TL) aynı ekran kartını 12 GB RAM ile sunar. Casper, RAM'in 64 GB'a kadar yükseltilebildiğini ve SSD ile RAM yuvalarının arka kapağın altında olduğunu belirtiyor. Bu, 5 yıllık kullanımda en önemli esneklik payıdır.

Malzeme kalitesi yüksek oyun bilgisayarı hangisi?

Malzeme kalitesi açısından G870, G915 ve G920 aynı çizgidedir: Casper, bu serilerde alüminyum ağırlıklı gövde kullanıldığını ve dayanıklılıkla ısı yönetiminin bu sayede arttığını belirtiyor. Ekran tarafında fark vardır: G870 250 nit, G915 350 nit, G920 ise 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk gamı sunar. G915, Casper'ın SSS sayfasında 350 nit için gösterilen tek seridir.

Orta ayarda en iyi performans veren ve performansı iyi olan model hangisi?

Orta ayarlarda yüksek FPS için dengeli seçim RTX 5070'li G915 modelleridir: G915.1362-CQ70A-C (RTX 5070, 24 GB RAM, 1 TB, 109.505 TL) ve G915.1362-DQ70A-C (32 GB RAM, 1 TB, 115.848 TL). RTX 5060'lı G915.1362-DQ60A-C'ye (103.486 TL) göre 12.362 TL (%12) daha pahalıdır. Hiçbir fiyat sınırı yoksa G920 (RTX 5090, 235.125 TL'den başlar) en güçlü seridir.

Sıkça sorulan sorular

Casper Excalibur G870 oyun için yeterli mi?

Excalibur G870, FHD çözünürlükte AAA ve rekabetçi oyunlar için tasarlanmış giriş-orta seridir. RTX 3050 ve RTX 4050 modellerinde 6 GB, RTX 5050 ve RTX 5060 modellerinde 8 GB ekran kartı belleği bulunur. 15.6" FHD IPS ekran 165 Hz'dir. Doku kalitesini VRAM'e göre seçtiğinizde ve DLSS'i açtığınızda akıcı bir deneyim hedeflenebilir.

Excalibur G915 mi G870 mi almalıyım?

Ekran boyutu ve parlaklık sizin için önemliyse G915, bütçe öncelikliyse G870 seçilmelidir. Aynı donanımlı iki RTX 5060 modelde G915.1362-BE60A-C (88.860 TL) ile G870.1362-BE60A-C (86.530 TL) arasındaki fark 2.330 TL'dir (%2,7). G915 bu farkla 16" 16:10 ekran ve 350 nit parlaklık sunar; G870'te 15.6" ve 250 nit vardır.

Excalibur laptopun RAM ve SSD'si yükseltilebilir mi?

Evet, Casper'a göre Excalibur gaming laptopların RAM'i SODIMM yuvalarıyla 64 GB'a kadar yükseltilebilir. SSD ve RAM yuvaları arka kapağın hemen altında bulunur. Casper'ın belirttiğine göre çoğu orta ve üst düzey modelde bir RAM yuvası boş gelir. Yükseltme öncesinde modelinizin kullanım kılavuzunu ve garanti koşullarını kontrol edin.

Excalibur laptoplar oyunda çok ısınır mı, soğutma nasıl?

Excalibur G870, G915 ve G920 modelleri FrostFlux Cooling Architecture ile gelir: iki adet 5V fan 5400 RPM'e ulaşabilir ve işlemci ile ekran kartı ayrı soğutulur. Bakır ısı boruları ve çoklu hava çıkışı ısıyı dışarı atar. Yoğun oyunlarda fanı üst kademeye veya Turbo moduna almak ve fan kanallarını düzenli temizlemek, stabil performansa yardımcı olur.

Excalibur ile oyunlarda kaç FPS alırım?

Casper'ın verdiği örneklere göre Valorant gibi rekabetçi oyunlarda Full HD çözünürlükte 200-250 FPS'e çıkılabilir. 2K çözünürlükte yeni nesil bir AAA oyunda alınan 30 FPS ise DLSS ile 75 FPS'e yükseltilebilir. Gerçek değer; oyuna, ayarlara ve ekran kartına göre değişir. G870 ve G915'in 165 Hz, G920'nin 300 Hz ekranı bu değerlerin görüntüye yansıma sınırını belirler.

Casper Excalibur kimler için uygun değil?

Excalibur serisi, yalnızca ofis ve ders işi yapacaklar, 65 bin TL'nin altında bütçesi olanlar ve en hafif cihazı arayanlar için uygun değildir. Gaming laptop, güçlü donanımı için geniş gövde ve güçlü fanlar kullanır; bu da taşınabilirlikten ödün verir. Aşağıdaki durumlarda başka bir seçenek daha mantıklı olabilir.