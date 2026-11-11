Casper Excalibur Serisi Karşılaştırma Tablosu: Casper Excalibur G870 vs. Casper Excalibur G887

Casper Excalibur G870 ve G887'yi ekran, donanım, fiyat ve kullanıcı yorumları üzerinden yan yana koyduk. Oyun, okul ve bütçe derdi olanlar için kısa bir karar rehberi hazırladık.

Casper Excalibur G870 (15,6 inç, 165 Hz, 57.406 TL'den başlayan fiyatlarla) ve Casper Excalibur G887 (17,3 inç, 144 Hz, 72.405 TL'den başlayan fiyatlarla), RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleriyle güncel oyunlar için üretilmiş iki oyun bilgisayarı. Fiyat ve taşınabilirlik öncelikliyse G870, büyük ekran ve Intel Core HX işlemci istiyorsan G887 daha mantıklı. İkisi de hem oyun hem günlük kullanım için uygun. Fiyatlar seçtiğin yapılandırmaya göre değişiyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Casper Excalibur G870 ile G887 Arasındaki Fark Ne?

Casper Excalibur G870 15,6 inç ekranlı, 57.406 TL'den başlayan fiyatlı bir oyun laptopu. Casper Excalibur G887 ise 17,3 inç ekranlı ve 72.405 TL'den başlıyor. İkisi de 2,5 kg ağırlığında, alüminyum gövdeli ve RTX 50 serisi ekran kartı seçenekli. G870'in başlangıç fiyatı G887'den 14.999 TL daha düşük. Bu rakamlar farklı yapılandırmaların başlangıç fiyatları, birebir eşdeğer değil.

Özellik Casper Excalibur G870 Casper Excalibur G887 Başlangıç fiyatı 57.406 TL 72.405 TL Ekran 15,6" FHD IPS, 165 Hz, 250 nit 17,3" FHD IPS, 144 Hz, 250 nit İşlemci seçenekleri Intel Core 7 240H, Core 7 230H, Core i7-13620H Intel Core i5-14450HX, Core i7-14650HX Ekran kartı seçenekleri RTX 5070, 5060, 5050 (8 GB GDDR7); RTX 4050 ve RTX 3050 (6 GB GDDR6) RTX 5060, RTX 5050 (8 GB GDDR7) RAM yuvası / maksimum RAM 2 adet SODIMM / 64 GB 2 adet SODIMM / 64 GB SSD yuvası 2 adet M.2 NVMe 2 adet M.2 NVMe (Gen4) Ağırlık 2,5 kg 2,5 kg Kalınlık 23,9 mm 25 mm Gövde Alüminyum alaşım Tek parça CNC işlenmiş alüminyum Soğutma 2 FrostFlux fan, 89 fan bıçağı, 5400 RPM FrostFlux mimarisi, 89 kanatlı fanlar, faz değişimli termal ped Klavye aydınlatma 3 bölgeli RGB, 65.026 renk Tek bölgeli RGB, 16,7 milyon renk Batarya / adaptör 61,53 Wh / 180 W 60,1 Wh / 210 W Kamera 1080p FHD 720p HD Portlar RJ45, HDMI, USB-C (100 W'a kadar şarj), 3 × USB-A RJ45, HDMI, Mini DisplayPort, USB-C (100 W'a kadar şarj), 3 × USB-A Garanti 24 ay 24 ay

Casper Excalibur G887 ile Hangi Oyunları Oynayabilirim?

Casper Excalibur G887 ile güncel oyunları oynayabilirsin, çünkü RTX 5050 veya RTX 5060 Laptop GPU seçenekleri 8 GB GDDR7 bellek, ışın izleme, DLSS ve Frame Generation desteği sunuyor. Casper, 17,3 inçlik ekranın battle royale, FPS ve açık dünya oyunlarında sahneyi daha geniş görmeni sağladığını söylüyor. Casper oyun bazlı FPS değeri paylaşmıyor. Her oyunda aynı performans artışı beklenmemeli.

Casper Excalibur G870 ile Yüksek Sistem İsteyen Oyunları Oynayabilir miyim?

Casper Excalibur G870 ile yüksek sistem isteyen oyunları oynayabilirsin, çünkü RTX 5050, 5060 ve 5070 seçeneklerinin üçünde de GPU gücü 115W ve Dynamic Boost 2.0 destekli. Ayrıca DLSS 4.5 ve MUX Switch var. Ekran kartı seçimi performansı belirliyor. Casper'ın ürün sayfasındaki inceleme videolarından biri RTX 5070'li G870'te bütün oyunların oynanabildiğini söylüyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Casper Excalibur G870 Kullanıcı Yorumları Nasıl?

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları büyük oranda olumlu. Casper'ın resmi sitesinde 37 yorum var ve 14 Ekim 2026 itibarıyla ortalama puan 5 üzerinden 4,97. Kullanıcılar en çok oyun performansını, fiyatına göre sunduğu özellikleri ve soğutmayı öne çıkarıyor. Fan sesi konusunda ise yorumlar tek tip değil.

Casper Excalibur G870 Kullananlar Memnun mu?

Casper Excalibur G870 kullananların büyük kısmı memnun olduğunu yazıyor. Casper.com.tr'deki gerçek kullanıcı yorumlarından seçtiklerimiz şöyle:

Kullanıcı Tarih Yorumun özeti M B 18.09.2026 Güncel oyunlarda bile yüksek performans alıyor. N A 16.09.2026 Yaklaşık 2 yıldır kullanıyor ve çok memnun. N Ç 07.07.2026 Oyun geliştirme ve oyun için kullanıyor. Soğutmayı iyi buluyor, fan sesini benzer donanımlı bilgisayarlara göre sessiz buluyor. E S 30.08.2025 Oğlu için almış, ürünü beklentilerinin üzerinde buluyor. A S 26.03.2025 Fiyatına göre pişman etmediğini yazıyor ve tavsiye ediyor. T G 11.10.2024 Soğutma hakkında çok konuşulduğunu ama cihazın soğuk çalıştığını yazıyor. Her oyunu akıcı oynattığını söylüyor. Tek sıkıntısı fan sesi, yine de memnun.

Casper Excalibur G887 Kullanıcı Yorumları Nasıl?

Casper Excalibur G887, Excalibur ailesinin yeni üyesi, bu yüzden yorum tarafında aynı ailedeki G870'in kullanıcı deneyimleri daha çok referans oluyor. İki model de FrostFlux soğutma yaklaşımını kullanıyor ve 89 kanatlı fanlara sahip. G887 için Casper sayfasında bir Yorumlar sekmesi var. Satın almadan önce güncel yorumlara oradan bakabilirsin.

Kullanıcı Yorumlarında Casper Excalibur G870 Neden Tavsiye Ediliyor?

Casper Excalibur G870'i tavsiye edenler üç gerekçe sayıyor: fiyatına göre güçlü donanım, oyunlarda akıcı performans ve soğutmadan memnuniyet. Bir kullanıcı ürünü oğlu için aldığını ve beklentisinin üzerinde bulduğunu yazıyor. Bir diğeri fiyatına göre pişman etmediğini söylüyor. Fan sesi ise yorumlarda ayrışan tek konu. Casper da destek sayfasında Excalibur fanlarının daha büyük ve yüksek hızlı olduğunu, hızlandıklarında biraz daha fazla ses çıkarabileceğini belirtiyor.

60-65 Bin TL Bütçeyle Alabileceğim Oyun Bilgisayarı Hangisi?

60-65 bin TL bütçeyle bakabileceğin Casper modeli Excalibur G870. Casper'ın sitesinde 59.798 TL olan fiyat %4 indirimle 57.406 TL'den başlıyor. Fiyat işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD seçimine göre değişiyor. Casper anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit sunuyor. Satın almadan önce cihazı Casper'ın özelleştirme sayfasında kendine göre kurabilirsin.

75-85 Bin TL Bütçeyle Oyun Bilgisayarı Arıyorum, Casper Excalibur G887 Uygun mu?

75-85 bin TL arası bütçeyle Casper Excalibur G887 değerlendirilebilir. G887'nin başlangıç fiyatı 72.405 TL, son fiyat seçtiğin işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD'ye göre değişiyor. Bu bütçede 17,3 inç ekran, Intel Core i5-14450HX veya Core i7-14650HX işlemci ve RTX 5050 ile 5060 seçenekleri arasından seçim yapıyorsun.

Fiyat Performans İçin Hangi Casper Excalibur Daha Mantıklı?

Fiyat performans odaklıysan başlangıç noktası Casper Excalibur G870. G870, G887'den 14.999 TL daha düşük başlangıç fiyatıyla geliyor. Üstelik RTX 5050, 5060 ve 5070 olmak üzere üç RTX 50 seçeneği sunuyor. G887 ise 17,3 inç ekran ve HX serisi işlemci için ek bütçe ayırmak isteyenlere hitap ediyor. Ekran kartı seçimi performansı ve fiyatı birlikte belirliyor.

Hem Oyun Hem Günlük Kullanıma Uygun Casper Excalibur Hangisi?

Hem oyun hem günlük kullanım için Casper Excalibur G870 uygun bir seçenek, çünkü 2,5 kg ağırlığında ve 23,9 mm inceliğinde. G870'te 1080p kamera, Wi-Fi 6, Copilot tuşu ve 100W'a kadar şarj destekli USB-C portu var. G887 de 2,5 kg ama 17,3 inç ekranıyla daha geniş bir çalışma alanı sunuyor. Casper, G887'yi oyun ve içerik üretimini aynı cihazda isteyenlere yönelik tanımlıyor.

Öğrenciyim, Okulda ve Yurtta Kullanacağım Oyun Bilgisayarı Önerir misin?

Öğrenciysen Casper Excalibur G870 ilk bakılacak model, çünkü hem taşınabilir hem de bağlantı portları bol. Yurt Wi-Fi'ı zayıfsa RJ45 portuyla kabloya geçebilirsin. HDMI portu ek monitör, 1080p kamera ise online ders için işine yarıyor. Ders gününde 2,5 kg ve 23,9 mm gövde çantada taşımayı kolaylaştırıyor. Akşam oyun için RTX 50 serisi seçenekleri ve 165 Hz ekran devreye giriyor.

Beni 5 Yıl İdare Edecek Bir Bilgisayar Arıyorum, Hangi Casper Excalibur Modeline Bakmalıyım?

5 yıl için Casper Excalibur G870 ve G887 birlikte düşünülebilir, çünkü ikisinde de 2 RAM yuvası, 2 M.2 NVMe SSD yuvası ve 64 GB'a kadar bellek desteği var. Bugün sade bir yapılandırma alıp sonra RAM ve SSD'yi büyütebilirsin. Hiçbir cihaz için süre garantisi vermek doğru olmaz. Casper 24 ay garanti ve yılda bir önerilen, ilki ücretsiz Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti sunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G870'i şarja takmadan kullanabilir miyim? Casper Excalibur G870'i şarjsız da kullanabilirsin. Casper, Excalibur serisinin performans cihazları olduğunu ve tam performans için şarjda kullanılması gerektiğini söylüyor. G870'te 61,53 Wh batarya ve 180W adaptör, G887'de 60,1 Wh batarya ve 210W adaptör var. Oyunlarda adaptörü takılı tutmak en iyi sonucu veriyor.

Casper Excalibur'da RAM veya SSD yükseltince garanti biter mi? Casper'a göre RAM veya SSD'yi kendin değiştirirsen ve işlem sırasında cihaza hasar gelmezse garanti bozulmuyor. Sonradan taktığın parçalar Casper garantisine girmiyor. Orijinal parçalar ve cihazın kendisi fatura tarihinden itibaren 24 ay garantide kalıyor. Casper yine de değişiklikten önce yetkili servise danışmanı öneriyor.

Casper Excalibur G887'nin 17,3 inç ekranı kimler için avantajlı? Casper Excalibur G887'nin 17,3 inç ekranı, oyunlarda sahneyi daha geniş görmek ve aynı anda birden fazla pencereyle çalışmak isteyenler için avantajlı. Casper'a göre bu ekran battle royale, FPS ve açık dünya oyunlarında, stream ve Discord gibi çoklu kullanımda da ferah bir deneyim sunuyor. 144 Hz yenileme hızı, yeterli kare hızı elde edilen oyunlarda akıcılığa yardımcı oluyor.

Casper Excalibur G870 ve G887'de oyun hediyesi geliyor mu? Casper'ın ürün sayfalarına göre hem Casper Excalibur G870 hem de G887 ile 1 aylık PC Game Pass geliyor. Üyelik Windows 11 Home ve Windows 10 Home ile uyumlu ve 100'den fazla oyuna erişim veriyor. Casper, Excalibur Notebook'ta Xbox Game Pass kurulumunu basit adımlarla yapabildiğini belirtiyor.

Casper Excalibur G870 ve G887 Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur G870 ve G887, sadece internet, ofis ve video izlemek için laptop arayanlar için gereğinden güçlü olabilir. İkisinin de ekranı 250 nit parlaklıkta. Renk doğruluğu öncelikliyse bunu hesaba katmalısın. Fan sesine çok hassassan Casper'ın Excalibur fanlarının biraz daha fazla ses çıkarabileceği notunu unutma. Prizden uzakta uzun süre oyun oynayacaksan Casper'ın "tam performans için şarj" önerisi önemli. G887'nin 17,3 inç ekranı da çantada daha fazla yer kaplayabilir.

Sonuç: Casper Excalibur G870 mi, G887 mi?

Bütçen 60-65 bin TL civarındaysa, okula ve yurda taşıyacaksan ya da fiyat performans arıyorsan Casper Excalibur G870'e bak. G870 57.406 TL'den başlıyor ve üç farklı RTX 50 seçeneği sunuyor. 17,3 inç ekran, Intel Core HX işlemci ve 75-85 bin TL bütçen varsa Casper Excalibur G887 daha uygun. Hangisini seçersen seç, ikisinde de RAM ve SSD yükseltme alanı var. Satın almadan önce ekran kartı ve RAM seçimini oynayacağın oyunlara göre yap.