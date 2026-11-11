SpaceX, taşınabilir uydu interneti cihazı Starlink Mini 2’yi tanıttı.

Kampta ya da yolda internet kullanmak isteyenler için bağlantı kadar güç kaynağı da mesele. SpaceX, Starlink Mini 2’de bu ihtiyaca çıkarılabilir bataryayla yanıt veriyor. İlk modelin çalışmak için ihtiyaç duyduğu harici güç kaynağı, yeni cihazda zorunlu olmaktan çıkıyor. Böylece internet kullanmak için yanınızda ağır bir güç istasyonu taşımanız veya yakınlarda priz aramanız gerekmiyor.

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Starlink Mini 2’nin gövdesi de incelmiş. Wi-Fi 6’ya geçen cihaz, kablosuz bağlantıyı daha geniş bir alana dağıtabiliyor. Şimdilik yalnızca davetiye alan ABD’li müşteriler ön sipariş verebiliyor; ilk teslimatların aralık ayının ortalarında başlaması planlanıyor.

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Daha ince gövde, katlanabilir ayak ve tripod yuvası

Starlink Mini 2, 314 × 263 × 23,1 mm boyutlarında. İlk modelden yaklaşık yarım inç daha ince olan cihazın batarya ve entegre destek ayağıyla birlikte toplam ağırlığı 1,6 kilogramı buluyor.

Katlanabilir ayak, cihazı zemine yerleştirmeyi kolaylaştırıyor. Tripod kullanmak isteyenler için standart 1/4 inç yuva da gövdeye eklenmiş.

Önceki modelin güç girişinin yerini 60 W USB-C bağlantısı almış. Cihazı açıp kapatmak içinse gövde üzerindeki fiziksel güç düğmesini kullanabiliyorsunuz.

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Bataryayı alet kullanmadan değiştirebiliyorsunuz

Starlink Mini 2’nin 71 Wh kapasiteli bataryası, herhangi bir alete ihtiyaç duymadan takılıp çıkarılabiliyor. 490 gram ağırlığındaki bu modül, prize bağlanmadan 4,5 saate kadar kesintisiz internet kullanımı sunuyor.

Üzerindeki LED ışıklardan bataryanın şarj durumunu görebiliyorsunuz. Modülün kendine ait bir USB-C şarj girişi de var. Şarj etmek için terminale takılı tutmanız gerekmiyor.

Kablosuz bağlantıda Wi-Fi 5’in yerini Wi-Fi 6 alıyor. Yenilenen yönlendirici, 167 metrekarelik bir alana internet dağıtabiliyor. Terminalin uyduları yakalamak için sunduğu görüş alanı ise 55 derece.

Starlink Mini 2 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

Starlink Mini 2, şu an yalnızca davetiye gönderilen seçili ABD’li müşterilerin ön siparişine açık. Bu kullanıcılar için teslimatların aralık ayının ortalarında başlaması planlanıyor.

Erken sipariş paketinin fiyatı açıklanmış olsa da cihazın tek başına satış bedeli ve yedek batarya fiyatı henüz sızıntı düzeyinde:

Erken sipariş paketi: 100 dolar depozito dâhil toplam 999 dolar . Bu fiyata, normal değeri 2.100 dolar olan bir yıllık “Roam Unlimited” aboneliği de dâhil. Abonelik, saatte 100 mil hıza kadar hareket hâlindeyken sınırsız veri kullanımı sunuyor.

Tek başına cihaz fiyatı (sızıntı): Web sitesinin kodlarına göre donanımın ilerleyen dönemde 249 dolardan satılması bekleniyor.

Yedek batarya fiyatı (sızıntı): Ek batarya modülünün 50 dolar olacağı belirtiliyor.

999 dolarlık paketle 249 dolarlık olası cihaz fiyatı arasındaki farkın nedeni, pakete eklenen bir yıllık abonelik. Yalnızca donanımı almak isteyenlerin ise sızan fiyatın kesinleşmesini beklemesi gerekiyor.