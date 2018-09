Akıllı telefon piyasasında pek görülmemiş bir biçimde önce Plus modeli piyasaya çıkan Casper VIA A3 Plus'ın küçük kardeşi Casper VIA A3, basına tanıtıldı.

Yerli üretim akıllı telefonların ciddi bir atağa kalktığı bu günlerde Casper da boş durmayan firmalardan. Ağustos ayı içerisinde piyasaya çıkan ve sizler için detaylı bir incelemesini gerçekleştirdiğimiz Casper Via A3 Plus'ın daha ekonomik ve orta segment arayışındaki kullanıcıya hitap eden versiyonu da ortaya çıktı. Casper tarafından resmi olarak duyurulan ürünün fiyatı henüz açıklanmasa da donanım özelliklerine ve renk opsiyonlarına dair önemli açıklamalar yapıldı. Dilerseniz cihaza bir göz gezdirelim. Casper Via A3 3 farklı renk seçeneği ile piyasada olacak: Metalik Gri, Kurşun Platin ve Parlament Mavi.

Cihaz 12MP + 5MP'lik arka kameraya sahip. Akıllı kamera ile portre modunda 'obje tanıma özelliği' ile profosyonel fotoğraf çekimleri yapılabiliyor.

16 MP'lık ön kamera ile 'selfie' çekimleriniz için ideal bir donanım sağlanıyor. Yine burada da yapay zeka destekli portre modu bulunuyor.

Cihazın 6.2 inçlik devasa bir ekranı olacak. %82 ekran/gövde oranı ile 19:9'luk uçtan uca çerçevesiz ekranla 1080 x 2246 piksellik bir akıllı telefon deneyimi sunacak.

Hareketli anlarda bile yüzünüzü yarım saniyede algılayabilen yüz tarama teknolojisi.

Snapdragon 450 yonga seti ve 4 GB RAM.

3400 mAh'lık, uyguluma ve oyunlarınıza göre kendini optimize edebilen batarya. Telefonun satış fiyatı henüz açıklanmış değil. Ancak abisi Via A3 Plus'ın şu an piyasada 3.000 TL bandında satıldığı düşünülürse, Via A3'ün 2.000 TL dolaylarında bir fiyata sahip olmasını bekliyoruz. Daha önce Via A3 Plus üzerine gerçekleştirdiğimiz video incelemeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Kaynak : http://www.casper.com.tr/casper-via-a3

