Cem Yılmaz'dan 'Aşılarda Çip Var' İddialarına Sürpriz Yanıt

Geçtiğimiz gün Nilay Örnek'in podcast programına katılan Cem Yılmaz, COVID-19 aşısı hakkında düşüncülerini dile getirdi. Aşının içinde çip olduğu iddiaları hakkında konuşan Yılmaz, "Pfizer'in yerinde olsam çipi aşıya değil viagraya koyardım" ifadelerinde bulundu.

COVID-19 aşıları piyasaya sürüldüğü ilk günden beri içinde çip olduğuna dair iddialar dünyanın dört bir yanında konuşulmaya başlanmıştı. Aşı karşıtlarının aşı olmamak için en büyük bahanelerinden biri haline gelen bu iddia, son olarak Cem Yılmaz tarafından tiye alındı.

Nilay Örnek'in podcast programına katılan ünlü komedyen, iki doz Biontech aşısı olduğunu belirttikten sonra Pfizer'in çipi aşıya değil viagraya koyması gerektiğini belirtti. Yılmaz, insanların viagradan bugüne kadar nedense hiç şüphelenmediğinin de altını çizdi. Elbetteki bu açıklamalar, Cem Yılmaz'ın 'Aşıda çip var' iddialarına esprili bir eleştirisinden ibaret.

"Hem hazır anten de var"

Yılmaz, katıldığı podcast programında şu ifadeleri kullandı: “Aşı olun diyorsun ‘Pfizer içine neler koymuştur, sen biliyor musun?’ diyor. Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi. O da aynı firmanın. Çipi koyacaksam ben ona koyarım. Hem hazır anten de var. Birbirinden hap alıp içenler aşının içinde ne var diyor.”