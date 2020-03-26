iPhone 12’nin Çentiksiz Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı

Apple’ın Eylül 2020’de tanıtması beklenen iPhone 12 serisi için önemli bir konsept tasarım ortaya çıktı. Svetapple tarafından paylaşılan tasarıma baktığımızda telefonun kalın çentikleri dikkat çekiyor.

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen iPhone 12 için yeni bir konsept tasarım ortaya çıktı. Svetapple tarafından yayınlanan render görüntülerine göre telefonun çerçeveleri fazlasıyla kalın olacakmış gibi gözüküyor. Apple tarafından herhangi bir onaylama yapılmayan render görüntülerine baktığımızda, telefonun çentiksiz bir tasarıma sahip olduğunu da görüyoruz.

Çentiksiz Telefon

Svetapple’ın paylaştığı bu render görüntülerine baktığımızda, ilk olarak çentiğin tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. Telefonun çentikleri ortadan kalkmış olsa da günümüz amiral gemilerine göre çok daha kalın bir çerçeveye sahip olan konsept iPhone 12, pek çok kişi tarafından fazlaca kaba ve iPad Pro’ya benzerliğiyle eleştirildi. Konsept tasarımda gördüğümüz bir başka detay ise güç ve ses açıp kapatma duşlarının sol tarafta, SIM girişinin ise sağda olduğu.

Svetapple’ın haberine göre, bu render görseli gerçek olursa artık insanların sıkıldığı çentik ortadan kalkacak. Kamera ve diğer kurulumları üst kısımda yer konsept tasarım, Apple’a yakınlığıyla bilinen bir kaynaktan elde edilen bilgiler ışığında yapılmış. Konsept tasarıma baktığımızda üst ve alt çerçeveler kabul edilebilir seviyelerde olsa da yan çerçevelerin biraz fazla olduğunu söylememiz mümkün.

Elbette, iPhone 12’nin tanıtımına yaklaşık 6 aylık bir süreç var. Üstelik bu süreç koronavirüs veya başka nedenlerden dolayı daha da uzayabilir. Apple, böyle geniş çentikli bir telefon çıkartır mı bilemeyiz. Telefon hakkında yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizleri konuyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz.