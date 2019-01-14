Çentiksiz ve Açılabilir Kameralı Tasarımıyla OnePlus 7

2019'un ilk 6 ayı dolmadan piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 7'den sızdırıldığı iddia edilen fotoğraflar oldukça ilgi çekici.

OnePlus'ın 2019 planları şimdiden şekillenmiş durumda. Bu yılın ilk yarısında 2 farklı akıllı telefonu piyasaya sürecek olan firmanın bir telefonu da 5G desteği ile gelecek. OnePlus CEO'su Pete Lasu, 5G'li telefonun en geç mayıs ayının sonuna dek piyasaya sürüleceğini ve bu telefonun OnePlus 7 olmayacağını resmen onayladı.

5G'li modelin 200-300 dolar daha pahalı olacağı bilgisiyle bir miktar tat kaçırsa da firmadan OnePlus 7'ye dair gelen sızıntılar oldukça heyecan verici.

Sızdırılan tasarımla birlikte OnePlus'ın neredeyse çerçeveye dair hiçbir şey barındırmayan enfes bir tasarımla karşımıza çıkacağını ön görebiliyoruz. Bununla birlikte artık kabak tadı vermeye başlayan 'çentik' tartışmalarından da uzaklaşacak gibi duran OnePlus 7'de açılabilir ön kamera bulunacak.

Açılabilir ön kameranın nasıl çalışacağı şu an için muamma. Oppo Find X gibi motorize bir kaydırma yöntemi de olabilir, Mi Mix 3 gibi mekanik de... Ancak burada önemli olan oldukça şık bir tasarımla ekrandaki çentiği bertaraf edebilmesi.

Şimdilik telefonla ilgili elimizde çok fazla bilgi yok. Ancak belirlenen takvime 4.5 ay gibi bir süre kaldığını düşünürsek OnePlus 7 ile ilgili haberlerin sıklaşması yakındır.