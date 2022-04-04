Çevreciler Binlerce Aracın Lastiğini Patlattı! [Video]

İngiltere'de 'Tyre Extinguishers' isimli bir grup çevre aktivisti, son bir ayda yaklaşık 2.000 adet SUV'un lastiklerini patlattıklarını açıkladı. Çevreyi korumak için böyle bir harekete imza attığını belirten grup, ne yazık ki önemli bir detayı düşünememişti...

Tüm dünya elektrikli dönüşümü desteklemek üzere elektrikli otomobillere yönelik kampanyalar düzenlerken bu kampanyalarla elektrikli otomobilleri piyasadaki hakimiyeti de her geçen gün artmaya devam ediyor. Yine de bu dönüşümün bir günde yaşanması imkansızken yakın zamanda 'çevreci' bir grup, İngiltere’de çok ilginç bir eylem gerçekleştirdi.

Kendilerini “Tyre Extinguishers (Lastik Patlatanlar)” olarak adlandıran bir grup, son dört hafta içinde İngiltere’deki yaklaşık iki bin SUV otomobilin lastiklerini patlattı. Doğrudan grup tarafından yapılan bu açıklamada grup, amaçlarının SUV’ların kentlerde kullanımını imkânsız hale getirmek olduğunu da duyurdu. Fakat aktivistlerin muhtemelen hesaba katmadığı bir şey de vardı…

Doğayı koruyacağım derken doğanın mahvedilmesine ayak oluyorlar:

SUV araçlarının iklime büyük zarar verdiğini ve gereksiz olduğunu savunan aktivistler, lastik patlatarak çevreye zarar veren bir işleme de katkıda bulundular. Lastikleri patlatılan araçların sahipleri, patlak lastiklerini yenileriyle değiştirmek zorunda kalırken yaklaşık 2.000 adet SUV’un toplam yaklaşık 8.000 adet kesik lastiği de tartışmalı yollarla yok edilmeye gönderilebilir. Özetle; hiçbir araç sahibi lastiği patladığı için arabasını çöpe atmayacağından yapılan eylem yalnızca 8 bin adet çöp lastik ve yerine gelecek fazladan 8 bin yeni lastik ihtiyaci doğurdu. Yani ortaya daha fazla yanacak ve üretilecek lastik çıktı...

Araç lastikleri dahil olmak üzere tüm lastikler, daha önce de gündeme gelen Kuveyt’teki lastik mezarlığı gibi alanlara gönderilebilirler. Bu alanlara gelen lastiklerin yüz binlercesi, sezon sezon yakılarak yok ediliyor. Bu işlemde ortaya çıkan duman, çevreye yüksek miktarda karbonmonoksit salınımı yapılmasına neden oluyor. Yani hava kalitesini düşürüyor ve iklim değişikliğinin nedeni olan sera gazının artmasına neden oluyor.

Aktivistlerin gerçekleştirdiği saçma eylemlerinden görüntüler: