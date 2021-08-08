Kuveyt'in 'Tekerlek Mezarlığı' Büyük Tehlike Oluşturuyor

Otomobillerde kullanılan lastikler kullanışsız hale geldiklerinde, dünyanın birçok yerinde geri dönüştürülürler. Fakat Kuveyt gibi yerlerde bu tekerlekler, kendilerini tekerlek mezarlıkları dışında bir yerde bulamazlar. Burada 7 milyondan fazla tekerlek bulunduran mezarlık, uydudan dumanı görülebilen büyük alevlere ev sahipliği yaptı.

Ülkemizdeki orman yangınları sebebiyle maalesef devasa bir alan zarar gördü. Evlerinden olan hayvanların, insanların ve zarar gören bitkilerin yanında ortaya çıkan duman sebebiyle hava da yangından oldukça kötü etkilenmişti. Kirlenen hava sebebiyle yangın bölgesinde olmayan başta bitkiler olmak üzere canlılar, uzak da olsalar yangının etkilerini hissetmişti.

Orman yangınlarının önemi su götürmez olsa da gözlerimizi lastiklerin yakılmasıyla ortaya çıkan yangınlara çevirdiğimizde daha büyük bir kaos görebiliyoruz. Zira bu lastikler hem söndürülmesi zor olduğundan hem de yakıldıklarında zararlı gazlar içeren dumanlar ürettiklerinden çevreye adeta cehennemi yaşatıyor. Bugün lastik geri dönüşümü yerine lastiklerden mezarlık oluşturan ve bu mezarlığı alev alan Kuveyt karşımızda.

Ağır metaller ve yağ içeren lastikler suyu ve yeri kirletiyor:

Kuveyt’te her yıl kazılar gerçekleştiriliyor ve yaklaşık 32 bin kilometrelik ömrünü tamamlayan lastikler, kazılan yerlere gömülerek ‘tekerlek dağları’ oluşturuyor. Bilgilere göre söz konusu alanda şu anda 7 milyondan fazla tekerlek bulunuyor.

Dayanıklı olduklarından çözünmekte sorun yaşayan bu lastikler, çözünseler bile çevreye zararlı olan birçok madde taşıdıklarından doğaya her türlü tehdit oluşturuyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda Kuveyt’te bulunan tekerlek mezarlığından sayısız yangın haberi gelmişti. En sonuncusu ise bu yıl 29 Nisan’da ihbar edildi. Gerçekleşen bu yangınlar üzerine geri dönüşümü sağlayacak 3 adet fabrika açılacağı söylenmiş fakat herhangi bir gelişme görülmemişti.

Eğer acilen müdahale edilmezse bu yangının dünya çapında etkileri olacağı da tartışılan konular arasında. Zira tekerleklerin kimyasal yapısı göz önünde bulundurulduğunda yanmakta olan 7 milyondan fazla tekerleğin hiç de iyi sonuçlar çıkarmayacağı ortada.