ChatGPT'nin 'Yetişkin Modu' Yine Ertelendi: İşte Sebebi

OpenAI'ın daha önce ChatGPT için söz verdiği yetişkin modu bir kez daha belirsiz bir tarihe ertelendi.

OpenAI’ın geçtiğimiz yıl duyurduğu ve ChatGPT’ye erotik içerik üretimi gibi yetişkinlere yönelik sohbetler getirmesi planlanan “yetişkin modu”, bir kez daha ertelendi. Şirket özelliğin ne zaman yayınlanacağına dair yeni bir tarih açıklamadı.

OpenAI CEO’su Sam Altman, geçtiğimiz Ekim ayında ChatGPT’ye yalnızca 18 yaş üstü doğrulanmış kullanıcıların erişebileceği bir yetişkin modu geleceğini söylemişti. İlk hedef Aralık ayıydı ancak bu hedef gerçeğe dönüşmemişti. Şimdi ise yeni bir erteleme daha geldi.

OpenAI'ın öncelikleri daha farklı

OpenAI sözcüsüne göre şirket şu anda “daha yüksek öncelikli” güncellemeler üzerinde çalışıyor. Bu çalışmalar arasında ChatGPT’nin zekâ seviyesini artıran geliştirmeler, kişilik ayarları ve daha “proaktif” bir sohbet deneyimi yer alıyor. Sözcü, “Yetişkinlere yetişkin gibi davranılması gerektiği ilkesine inanıyoruz ancak doğru deneyimi oluşturmak daha fazla zaman gerektiriyor.” dedi.

Yetişkin modunun yalnızca yaşı doğrulanmış 18+ hesaplarda çalışacağı belirtilse de yaş doğrulama sistemiyle ilgili bazı teknik sorunların yaşandığı ifade ediliyor.