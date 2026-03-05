Google’dan NotebookLM’e Sinematik Dokunuş: Cinematic Video Overviews Özelliği Geldi!

Google, NotebookLM'in Video Overviews özelliğini yeni Cinematic Video Overviews özelliği ile bir üst seviyeye taşıdı.

Google, not alma ve araştırma aracı NotebookLM’e yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Platformun en sevilen özelliklerinden biri olan Video Overviews artık çok daha etkileyici durumda. Yeni Cinematic Video Overviews özelliği sayesinde yapay zekâ tarafından oluşturulan videolar âdeta kısa film kalitesine ulaşıyor.

Bilmeyenler için "Video Overviews" nedir?

NotebookLM’in Video Overviews özelliği, yüklediğiniz kaynaklardan otomatik olarak video oluşturuyordu. İlk olarak geçtiğimiz yaz kullanıma sunulan özellik, storyboard formatında videolar sunuyordu.

Zamanla farklı video stilleri eklendi, görsel kalite artırıldı ve özelleştirme seçenekleri genişletildi. Özellikle Nano Banana entegrasyonu ile videolara daha canlı görseller ve estetik dokunuşlar kazandırılmıştı. Hatta kullanıcılar için özel stil seçenekleri bile sunulmuştu. Ancak şimdi işler bir adım daha ileri taşındı.

Cinematic Video Overviews ile neler yapılabiliyor?

Google’ın yeni tanıttığı Cinematic Video Overviews, şirketin en güçlü üç yapay zekâ modeli olan Gemini 3, Nano Banana Pro ve Veo 3'ü bir araya getiriyor.

Bu üçlü iş birliği sayesinde artık sıradan, anlatımlı slayt videoları tarihe karışıyor. Google’a göre:

Gemini 3, videonun “yaratıcı yönetmeni” gibi çalışıyor. Anlatı yapısını kuruyor, stil kararlarını veriyor ve genel akışı tasarlıyor.

Nano Banana Pro, görsel zenginlik ve estetik detayları güçlendiriyor.

Veo 3 ise daha akıcı, dinamik ve gerçekçi animasyonlar üretiyor.

Herkes kullanabilecek mi?

Ne yazık ki şimdilik hayır. Cinematic Video Overviews özelliği ilk etapta yalnızca İngilizce olarak ve Google’ın en üst seviye yapay zekâ abonelik paketi olan AI Ultra kullanıcılarına sunulacak.