Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI, Yeni ve Daha Akıllı GPT-5.4 Modelini Duyurdu: İşte Yenilikler!

OpenAI, ChatGPT'nin yeni modeli GPT-5.4'ü duyurdu ve kullanıcıların kullanımına sundu. Peki yeni modelde ne gibi yenilikler var?

OpenAI, Yeni ve Daha Akıllı GPT-5.4 Modelini Duyurdu: İşte Yenilikler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, ChatGPT için yeni modeli GPT-5.4’ü duyurdu. Yeni model akıl yürütme, kod yazma ve gerçek dünya görevlerini otomatikleştirme konusunda önemli geliştirmeler getirerek ChatGPT’yi çok adımlı ve karmaşık iş akışlarını yönetmede çok daha güçlü hâle getiriyor.

En dikkat çekici yeniliklerden biri, modelin bilgisayarlarla daha doğrudan etkileşim kurabilmesi. GPT-5.4 artık ekran görüntülerini yorumlayabiliyor, tarayıcıları kullanabiliyor ve klavye ile fare komutları vererek farklı uygulamalarda işlemler gerçekleştirebiliyor. Bu sayede daha önce insan müdahalesi gerektiren çok adımlı görevleri kendi başına tamamlayabilen daha otonom bir yapay zekâ dönemine doğru önemli bir adım atılmış oluyor.

Karmaşık sorularda ve araştırmalarda çok daha iyi

2

Yeni model ayrıca karmaşık sorular üzerinde araştırma yapma konusunda da geliştirildi.

OpenAI’a göre GPT-5.4, birden fazla aşamada bilgi toplayıp bunları daha net ve düzenli cevaplar hâlinde birleştirebiliyor. Şirket, modelin önceki sürüm GPT-5.2’ye kıyasla yanlış bilgi üretimini yaklaşık %33 oranında azalttığını belirtiyor.

Uzun görevlerde de daha güçlü

3

GPT-5.4, uzun görevlerde bilgi hatırlama ve çok adımlı süreçleri yönetme konusunda da iyileştirildi. Örneğin Codex gibi araçlarda model, uzun ve zaman alan kodlama süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olabilecek.

Yeni model şu anda ChatGPT’nin web sürümü ve Android uygulamasında kullanıma sunulmaya başladı, iOS'a ise yakında gelmesi bekleniyor. Ayrıca yüksek performans gerektiren projeler için GPT-5.4 Pro adlı özel bir sürüm de kurumsal ve akademik kullanıcılara sunulacak.

Google’dan NotebookLM’e Sinematik Dokunuş: Cinematic Video Overviews Özelliği Geldi! Google’dan NotebookLM’e Sinematik Dokunuş: Cinematic Video Overviews Özelliği Geldi!
OpenAI, Daha Doğal ve Daha Akıllı Yeni Modeli GPT-5.3 Instant'ı Kullanıma Sundu OpenAI, Daha Doğal ve Daha Akıllı Yeni Modeli GPT-5.3 Instant'ı Kullanıma Sundu
Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

iOS 26.3.1 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

iOS 26.3.1 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

Mart 2026 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Yeni Arabalar Geldi, Fiyatlar Yükseldi!

Mart 2026 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Yeni Arabalar Geldi, Fiyatlar Yükseldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com