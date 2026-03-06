OpenAI, Yeni ve Daha Akıllı GPT-5.4 Modelini Duyurdu: İşte Yenilikler!

OpenAI, ChatGPT'nin yeni modeli GPT-5.4'ü duyurdu ve kullanıcıların kullanımına sundu. Peki yeni modelde ne gibi yenilikler var?

OpenAI, ChatGPT için yeni modeli GPT-5.4’ü duyurdu. Yeni model akıl yürütme, kod yazma ve gerçek dünya görevlerini otomatikleştirme konusunda önemli geliştirmeler getirerek ChatGPT’yi çok adımlı ve karmaşık iş akışlarını yönetmede çok daha güçlü hâle getiriyor.

En dikkat çekici yeniliklerden biri, modelin bilgisayarlarla daha doğrudan etkileşim kurabilmesi. GPT-5.4 artık ekran görüntülerini yorumlayabiliyor, tarayıcıları kullanabiliyor ve klavye ile fare komutları vererek farklı uygulamalarda işlemler gerçekleştirebiliyor. Bu sayede daha önce insan müdahalesi gerektiren çok adımlı görevleri kendi başına tamamlayabilen daha otonom bir yapay zekâ dönemine doğru önemli bir adım atılmış oluyor.

Karmaşık sorularda ve araştırmalarda çok daha iyi

Yeni model ayrıca karmaşık sorular üzerinde araştırma yapma konusunda da geliştirildi.

OpenAI’a göre GPT-5.4, birden fazla aşamada bilgi toplayıp bunları daha net ve düzenli cevaplar hâlinde birleştirebiliyor. Şirket, modelin önceki sürüm GPT-5.2’ye kıyasla yanlış bilgi üretimini yaklaşık %33 oranında azalttığını belirtiyor.

Uzun görevlerde de daha güçlü

GPT-5.4, uzun görevlerde bilgi hatırlama ve çok adımlı süreçleri yönetme konusunda da iyileştirildi. Örneğin Codex gibi araçlarda model, uzun ve zaman alan kodlama süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olabilecek.

Yeni model şu anda ChatGPT’nin web sürümü ve Android uygulamasında kullanıma sunulmaya başladı, iOS'a ise yakında gelmesi bekleniyor. Ayrıca yüksek performans gerektiren projeler için GPT-5.4 Pro adlı özel bir sürüm de kurumsal ve akademik kullanıcılara sunulacak.