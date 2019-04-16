Chrome'a Karanlık Mod Getiren Uygulama: DarkChrome

Geliştirici Nathan Whitaker tarafından yayınlanan DarkChrome, Chrome'u karanlık modda kullanmak isteyen iOS kullanıcılarının imdadına yetişiyor.

Karanlık mod, özellikle OLED ekranlı akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte hemen her mobil uygulamada istenen bir özellik haline geldi. Bununla birlikte mobil uygulamalar oldukça karmaşık bir arayüze sahip olduklarından popüler uygulamaların karanlık moda geçişi oldukça uzun zaman alıyor.

Dünyanın en popüler mobil web tarayıcısı olan Chrome, resmi bir karanlık moda sahip değil. Yine de iPhone sahipleri için Chrome’u karanlık modda kullanmak artık mümkün. Geliştirici Nathan Whitaker, jailbreakli iPhone’lar için DarkChrome adlı Chrome karanlık mod yazılımını yayınladı. Üstelik DarkChrome, orijinal bir Chrome karanlık moddan bekleyeceğiniz her şeyi sunuyor.

DarkChrome’un en iyi özelliklerinden biri de kullanıcılara karanlık modu özelleştirme imkanı sunuyor olması. Gerçek Karanlık adında arayüzü tamamen karanlık hale getiren seçeneklerin yanı sıra Düz Karanlık ve Karanlık adında farklı karanlık modlar sunan seçenekler de bulunuyor. Eğer jailbreakli bir iPhone’a sahipseniz DarkChrome, tam da aradığınız uygulama olabilir.