CES 2020 etkinliklerinde sahne alan Chrysler, yeni konsept aracını tüketicilere tanıttı. Airflow olarak isimlendirilen bu konsept araç, Chrysler'in geleceğe yönelik planlarının ne olduğunu ve şirketin, ilerleyen dönemlerde nasıl araçlar üreteceğinin bir göstergesi olabilir.

CES 2020, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı ancak teknoloji üreticileri, bu etkinliğe sadece tüketicilere sunacakları teknolojik ürünlerle gelmiyorlar. Bazı şirketler, üzerinde çalıştıkları konsept otomobilleri de tüketicilerle buluşturuyor ve geleceğin araçlarının nasıl olacağına bir ön bakış atılmasını sağlıyorlar. Son olarak CES 2020 etkinliği, Chrysler'in yeni konsept aracına ev sahipliği yaptı.

Otomobil üreticileri, hazırladıkları konsept araçlarla hem geliştirdikleri yeni teknolojileri sergiliyorlar hem de bazı denemeler yapıyorlar. Bununla da yetinmeyen otomobil üreticileri, gelecekteki otomobillerin tüketicilerin sürüş deneyimlerine nasıl bir etki yapabileceğini de araştırıyorlar. İşte Chrysler'in yeni konsept aracı da tam bu amaçlar uğruna geliştirilmiş durumda.

Karşınızda Chrysler Airflow

Airflow'un dış tasarımı, günümüz araçlarına genel hatlarıyla benzerlik gösteriyor. Ancak aracın çamurluğunun yola sıfır hale getirilmiş olması, Chrysler'in gelecek dönemlerde pürüzsüz yolların tasarlanacağını düşündüğünü ortaya koyuyor. Çünkü bu tasarım, günümüz yolları ve kasisleri düşünüldüğünde, kullanılamayacak durumda.

Aslına bakacak olursak Chrysler, Airflow'un iç tasarımına da ciddi bir çaba sarf etmiş. Çünkü Airflow'un iç kısmı, fazlasıyla şık bir şekilde dizayn edilmiş ve son dönemlerde gördüğümüz konsept araçlara bir hayli benzerlik gösteriyor.

İşte Chrysler Airflow'un iç tasarımı

Chrysler'in yeni konsept aracının iç tasarımında, sadece bir adet fiziksel düğme bulunuyor. Bu aracın içerisine bindiğinizde gerçekten basabileceğiniz tek tuş, aracın çalıştırılmasını sağlayan "Start/Stop" düğmesi. Bunun dışında Chrysler Airflow'un içerisinde yer alan diğer tüm aksam, tamamıyla dokunmatik şekilde tasarlanmış.

Chrysler, yeni konsept aracına fazlasıyla şık bir görünüşe sahip olan koltuklar yerleştirmiş. Bu koltukları LED aydınlatmalar ve süet-deri karışımı bir tasarımla birleştirmiş olan Chrysler, Airflow'un iç kısmında fazlasıyla geniş bir alan oluştulmuş durumda.