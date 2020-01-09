Bir tasarımcı, 80'li yılların ikonik otomobilleri Ford Mustang ve Ferrari F40'ı bir araya getiren başarılı bir konsept tasarımı paylaştı. Mustang'i temel alan tasarım, Ferrari F40'tan da izler taşıyor.

80'ler, teknolojide büyük kırılmaların yaşandığı yıllardı ve otomobil tasarımlarından bilgisayarlara kadar geleceğe yönelik birçok atılım yapıldı. Ford Mustang ve Ferrari'nin 40. yıl dönümü için tasarlanan F40, 1979'da gelmiş olmasına rağmen 80'leri şekillendiren otomobiller oldular.

Her iki otomobil de performans ve tasarım açısından oldukça farklıydı ancak Abimelec Design, ikisini bir araya getirerek harika bir konsept çalışmaya imza attı. Tasarımını F40xbody adıyla Facebook sayfasında paylaşan Abimelec Design, aslında birbiriyle uyumsuz olan otomobillerin nasıl uyumlu bir şekilde bir araya gelebileceğini gösteriyor.

Klasik Ferrari ve Ford modelleri, birbirine yakın uzunlukta ve aralarında 30 santimetreden daha az bir fark var. Tasarımcı, konseptinin temelini Mustang ile attı ve üzerine F40'ı inşa etti. Tavanı biraz daha indirdi, çamurlukları genişletti ve bir kanat ekledi. Ayrıca Ferrari F40'a benzeyen tekerlekler ve Rosso Corsa (marlboro kırmızısı) boya ile tasarımı süsledi.

Abimelec Design'a göre F40xbody'ye güç veren motor F40'ta yer alan V12 değil, Ford'un çift turboşarjlı 5.2 litrelik V8 motoru olmalı. Motor Amerikan olsa da, yerleşimi farklı tasarlandı. F40xbody, motoru ortasından arkasına doğru uzanan bir süper otomobil. Ayrıca farları, bir diğer Ford modeli Thunderbird'den geliyor.

F40xbody'nin render görüntüleri, adeta Ford'un Ferrari'yi satın aldığı bir paralel evrenden gelmiş gibi görünüyor. Otomobilin oranları oldukça gerçekçi ve dönemini iyi yansıtıyor.