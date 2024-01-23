Çiftlik Bank davasının baş sanığı olan ve halk arasında 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Mehmet Aydın, 29 ay sonra ilk defa konuştu.

Ülkemizde birkaç yılda bir patlayan Ponzi şeması dolandırıcılık yöntemlerinden biri olarak gösterilen Çiftlik Bank, kısa sürede büyük popülarite yakalamıştı. Çiftlik Bank vurgunu aylarca gündemi meşgul etmiş, Mehmet Aydın da bu sürecin sonunda yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Aydın, cezaevine girdiğinden bu yana ilk defa konuştu.

2028'de serbest kalmayı planlıyor

3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti ile başlatılan soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından hüküm giymişti. Cezaevinden ilk açıklamalarını yapan Aydın, bir de fotoğraf paylaştı.

29 aydır Edirne F-Tipi Cezaevinde bulunan Mehmet Aydın, "İki katlı bir odaya bir ev mi demeliyim bilemiyorum. Üst katta yatak ve kıyafetler için dolaplar var. Doğu’ya bakan, iyi güneş alan bir odam var. Alt kat Amerikan mutfak tarzı, salonda bir TV ve yuvarlak masa, alt katta mutfakta sadece çay, kahve bulunuyor. Yemekler 3 öğün şeklinde. KYK yurtlarına kıyasla bin kat iyidir. Kurum tarafından veriliyor." açıklamasını yaptı.

Tosuncuk tam 30 kilo vermiş

Mehmet Aydın ayrıca, "100 metrekare civarı toplamda açık ve kapalı alan mevcut. Günüm kitap okumak ve ders çalışmakla geçiyor. Tabii akşamları diziler, filmler oluyor. Sabahları spor yapıyorum. 30 kg verdim bu arada. Geldiğimden beri 3 kişilik odada olmama rağmen tek kalıyorum. Sağlık konusunda ilaç ve hastane gibi durumlarda çok iyi ilgileniyorlar.

Belki de dışarda olup da böyle imkanlara sahip olmayan birçok insan vardır. Ekmek elden su gölden, ilaç devletten, hastane tedavi devletten, kışın petekler yanıyor. Doğalgaz faturası derdi yok, elektrik kesildi karanlıkta kaldım derdi yok. Dişçi için dilekçe verdim aynı gün diş dolgum yapıldı. Dışarıda bu işlem için 5 ay sıra beklemek gerekir. Biraz böyle övmüş gibi oluyorum ama burada durum böyle." açıklamalarında bulundu.

Aydın en büyük pişmanlığını da açıkladı

Sevdiği kıza evlenme teklif ettiğini, o kız kabul etmeyince Sıla'ya evlenme teklif ettiğini ve bu yüzden bir mantık evliliği yaptıklarını ifade eden Aydın, "Keşke hiç evlenmeseydim." ifadelerini kullandı.

Hapishane sonrası neler planladığını da açıklayan Aydın, "En kötü senaryoda 2028 yılında denetimli serbestliğe ayrılabilirim. Starship’ten bir bilet alıp Mars kolonisine katılırım herhalde." ifadesini kullandı. Ayrıca "Daha erken çıkarsam ölmeden önce yapılacaklar listem var. 100 maddeden oluşuyor. Onları yapmak için çabalarım. Bu saatten sonra başka iş güç düşünecek halim kalmadı. İlle de bir iş yapacak olursam bildiğim işi yapar, e-ticaretle uğraşırdım." ifadelerini kullandı.

Seçil Erzan olayı da soruldu

Aydın, Seçil Erzan olayı ile ilgili soruya da cevap veren Aydın, "O insanların hepsinin aklı başında insanlar olduklarını düşünüyorum. Her insanın bir delilik sınırı vardır. Yani risk iştahı da diyebiliriz. Tüm bu insanlar çok yüksek faiz beklentisiyle yüksek risk almışlar. Sonra da para akışı durunca aman efendim dolandırıldık.

Hayır sen risk aldın hem de büyük bir risk.... Piramit sisteminin sonu bellidir. Giren herkes riski bilir ve girer. Sonra da yakın çevresini işe dahil eder ve sürekli büyüyen bir kar topu gibi en sonunda bir yere toplayıp parçalanmaya mahkumdur. Ayrıca bu soruların muhatabı olmaktan da esef duyarım." ifadelerini kullandı.