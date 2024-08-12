Çin'den gelen resmi verilere göre dünyanın en büyük otomobil pazarında geride bıraktığımız temmuz ayında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerin pazar payı ilk kez benzinli otomobilleri geride bıraktı.

Günümüzde yeni nesil teknolojilerin üretim merkezi haline gelen Çin, günümüzde otomobil sektöründe de oyun kurucu bir pozisyon almış durumda. BYD, Chery gibi Türkiye'de son dönemde satış adetlerini hızla artıran Çinli markalar, öylesine hızlı popüler hale geldiler ki hem Avrupa'da hem de Türkiye'de "satışları sakinleştirmek için" gümrük vergileri konuldu.

Çin hükümeti ise özellikle tam elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobillerin popülerleşmesi için büyük teşvik kampanyaları yürütmeye devam ediyor. Üstelik bu kampanyalar ciddi şekilde sonuç vermeye başladı. Öyle ki Temmuz 2024'te EV ve PHEV araçların toplam satışlardaki payı, üç yıl içinde %7'den %50,7'ye çıkmış durumda. Yani artık Çin'de elektrikli ve hibrit otomobil satışları, benzinli otomobilleri geçmiş durumda.

Çin'deki aylık elektrikli ve hibrit otomobil satış sayısı, Türkiye'nin bir yıllık toplam otomobil satış sayısına ulaştı

Peki Çin'deki elektrikli otomobil satışlarının artışı neden önemli? Her şeyden önce Çin'in dünyanın en büyük otomobil pazarı olduğunu unutmamak gerekiyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse; geride bıraktığımız temmuz ayında Çin'de 1,73 milyon otomobil satıldı ve yine sadece temmuz ayında satılan EV ve PHEV otomobil sayısı 986 bin adet oldu.

Türkiye ise 2023 yılının tamamında (benzinli ve dizel dahil) 967 bin 341 adet otomobil satılmıştı. Yani Çin'in bir aylık tam elektrikli ve hibrit otomobil satış adedi, Türkiye'nin bir yıllık benzinli, dizel, elektrikli ve hibrit otomobil satış adedine ulaşmış durumda.