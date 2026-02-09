Tümü Webekno
Çin, Yörüngedeki Uyduları Kuş Avlar Gibi Vurabilen Yeni Bir Silah Geliştirdi: Rakibi Yok!

Çinli bilim insanları, 20 gigawatt güç üretebilen bir mikrodalga silahı geliştirdi. Benzerlerinden çok daha yüksek performans gösteren TPG1000Cs isimli silah, Çin'i uzaydan gelebilecek tehditlere karşı korumayı amaçlıyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çin'in Kuzeybatı Nükleer Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışan bir grup bilim insanından dikkat çeken bir hamle geldi. Ekip, dünyanın ilk 20 gigawatt gücü bir dakikada iletebilen yüksek güçlü mikrodalga silahı geliştirmeyi başardı. "TPG1000Cs" olarak isimlendirilen silah, Çin'in uzaydaki tehditlerden korunmasını sağlayacak.

Çinli bilim insanlarının geliştirdiği silah, 4 metre uzunluğunda ve 5 ton ağırlığında. Bu da onu kompakt hâle getiriyor. Yapılan açıklamaya göre Çin hükûmeti, bu silahı uçaklara, kamyonlara, savaş gemilerine ve hatta uydulara bile entegre edebilecek. Peki mikrodalga silahı, tam olarak ne işe yarayacak?

Çin, TPG1000Cs ile uyduları bozacak!

Başlıksız-1

Çin'in TPG1000Cs silahını geliştirmesinin nedeni uzaydan gelebilecek risklere karşı korunmak. Uzmanların tahminlerine göre bu silahın yeryüzüne yerleştirilip sadece 1 gw gücünün aktif edilmesi hâlinde alçak yörüngemizde dolaşan Starlink uyduları, çok ciddi şekilde hasar alacak ve kullanılamaz hâle gelecek.

Uzay ve Zaman Sıkıştırıldı: Çin, Dünya'dan 1.900 Kat Daha Fazla Yer Çekimi Üreten Tesisi Devreye Aldı! Uzay ve Zaman Sıkıştırıldı: Çin, Dünya'dan 1.900 Kat Daha Fazla Yer Çekimi Üreten Tesisi Devreye Aldı!

Daha önce TPG1000Cs benzeri silahlar geliştirildi. Ancak bu silahlar hem çok hantal hem de en fazla 3 saniye kadar çalışabiliyordu. Bu da silahın etkinliğini ciddi anlamda düşürüyordu. Çinli uzmanlar, geliştirdikleri yeni teknoloji ile savaş alanına yeni kurallar getirmiş olacaklar gibi görünüyor. Bakalım ABD, buna karşı nasıl bir adım atacak...

