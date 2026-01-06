Tümü Webekno
Uzay ve Zaman Sıkıştırıldı: Çin, Dünya'dan 1.900 Kat Daha Fazla Yer Çekimi Üreten Tesisi Devreye Aldı!

Çin, dünyanın en güçlü hiperyerçekimi makinesi CHIEF1900'ü resmen devreye aldı. Hangzhou’daki Zhejiang Üniversitesi tarafından kurulan devasa sistem, yer çekimini 1.900 katına çıkararak binlerce yıllık jeolojik süreçleri günlere sığdırıp "uzay ve zamanı" laboratuvarda sıkıştırıyor. İşte dev projenin detayları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çin, bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir teknolojiye imza attı. Yapılan çalışma ile "uzay ve zamanı sıkıştırabilen" dünyanın en güçlü hiperyerçekimi makinesi devreye alındı.

Zhejiang Üniversitesi'nde kurulan ve CHIEF1900 adı verilen bu devasa tesis, Dünya'nın yer çekimini tam 1.900 katına kadar çıkarabiliyor. Peki bir makine nasıl olur da zamanı ve mekanı "sıkıştırabilir"? Gelin bu cihazın detaylarına ve bilim dünyasında neleri değiştireceğine yakından bakalım.

Hiperyerçekimi nedir? Uzay ve zamanı nasıl sıkıştırıyor?

Hiperyerçekimi, en basit anlatımıyla Dünya'nın doğal kütle çekiminden katbekat daha güçlü bir çekim kuvvetinin yapay olarak oluşturulmasıdır. Çin'in Hangzhou şehrinde, yerin 15 metre altına inşa edilen bu devasa santrifüj, numuneleri inanılmaz hızlarda döndürerek Dünya yer çekiminin 1900 katı bir kuvvet (1.900 g) üretiyor. Bu kuvvet o kadar büyük ki normalde binlerce yıl sürecek jeolojik süreçlerin veya devasa barajların üzerindeki baskının etkileri, laboratuvar ortamında sadece birkaç gün içinde gözlemlenebiliyor.

Bilim insanları bu durumu "uzay ve zamanın sıkıştırılması" olarak tanımlıyor. Çünkü kilometrelerce büyüklükteki bir arazide gerçekleşecek toprak kayması veya deprem etkileri, bu makine sayesinde santimetrelik bir numune üzerinde simüle edilebiliyor. Yani hem devasa mesafeler hem de on yıllarca sürecek zaman dilimleri, tek bir laboratuvar odasına ve birkaç günlük bir deneye sığdırılıyor.

Çin, hiperyerçekimi tesisiyle ne yapacak?

CHIEF1900 sadece "hızlı dönen bir makine" değil; içinde barındırdığı 6 farklı laboratuvarla tam bir bilim üssü. Bu tesis; dev barajların dayanıklılık testlerinden deprem simülasyonlarına, derin deniz madenciliğinden yeni nesil malzeme üretimine kadar pek çok alanda kullanılacak. Özellikle derin denizlerdeki enerji kaynaklarının çıkarılması sırasında oluşabilecek yüksek basınçlı ortamlar, bu makine sayesinde güvenli bir şekilde test edilebilecek.

Ayrıca toprağa karışan kirleticilerin binlerce yıl içindeki yayılımı veya hızlı tren raylarının zeminle olan rezonansı gibi gerçek zamanlı izlenmesi imkânsız olan senaryolar bu tesiste "hızlandırılmış" bir şekilde incelenecek. CHIEF'in baş bilim insanı Chen Yunmin, bu makine sayesinde doğanın gizli kalmış yasalarını keşfedebileceklerini ve tamamen yeni teoriler geliştirebileceklerini belirtiyor.

