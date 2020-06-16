MicroProse, İki Yeni FPS Oyunuyla Geri Dönüyor

MicroProse isimli köklü bir video oyun geliştiricisi, iki yeni FPS oyunuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu oyunlardan bir tanesi tamamen ücretsiz bir şekilde karşımıza çıkacak. İkinci oyun ise ücretli olacak ve bizleri İkinci Dünya Savaşı'nın ön cephelerine atacak. Warfare 1944 isimli bu oyun, 7 Temmuz'da Steam'de erişilebilir olacak.

Artık adı manşetlerde pek görülmese de video oyun sektörünün köklü isimlerinden bir tanesi olan MicroProse, iki yeni oyun üzerinde çalıştığını açıkladı. Drakeling Labs ile yaptıkları bir anlaşmayı kamuoyu ile paylaşan şirket, önümüzdeki dönemlerde piyasaya iki yeni birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu süreceğini duyurdu. Bu oyunlar; "Operation: Harsh Doorstop" ve "Warfare 1944" olarak isimlendiriliyor.

Aslına bakacak olursak MicroProse, bugün milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükleyen çeşitli popüler yapımların atası konumunda. "Civilization" ismiyle bildiğimiz gerçek zamanlı strateji oyununun geliştiricisi olan MicroPros, 2001 yılında Infogrames Entertainment tarafından satın alındıktan sonra kendi adıyla pek de anılmadı.

MicroProse'un yeni oyunları neler vadediyor?

MicroProse'un yayınlamak üzere olduğu FPS oyunlarından ilki, Operation: Harsh Doorstop. Bu oyun, aslında bir topluluk projesi. Tamamen ücretsiz olarak sunulacak bu oyun herhangi bir satın alma işlemi içermeyecek. Counter-Strike: Global Offensive benzeri bir oyun olacak Operation: Harsh Doorstop, rakip iki takımı karşı karşıya getirecek. Oyuncular, takım arkadaşlarıyla iletişim kurarak rakibi alt etmeye çalışacaklar. Oyuncular, bu oyunda onlarca farklı silah ve ekipmana sahip olacaklar.

MicroProse'un Warfare 1944 olarak isimlendirilen ikinci FPS oyunu ise tahmin edilebileceği üzere İkinci Dünya Savaşı temalı. Unreal Engine 4 motoruna sahip olan oyun, oyunseverleri İkinci Dünya Savaşı'nın en ön cephelerine götürecek. Oyuncular, bu oyunda akıllıca kararlar vererek takımlarının zorlu bir zafer elde etmek zorunda kalacaklar.

Şirket, Operation: Harsh Doorstop ile ilgili detaylı vermedi ancak Warfare 1944, kısa bir süre sonra aramızda olacak. MicroProse yetkililerinin açıklamalarına göre İkinci Dünya Savaşı temalı bu oyun, 7 Temmuz itibarıyla Steam'de erişilebilir olacak. Oyuncular, Warfare 1944'e bir süre boyunca erken erişim kapsamında ulaşabilecekler. Warfare 1944'ün fiyatının ne kadar olacağı ise şu an için bilinmiyor.