Tedavide Kullanılabilen İlk Reçeteli Oyun: EndeavorRX

Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanan EndeavorRX, FDA'dan onay aldı. Oyun, hastalığın tedavisinde alternatif olarak önerilebilecek.

Oyun endüstrisi, sınırları zorlayarak varlığını yeni alanlara genişletmeye başladı. Akili Interactive'in Project EVO adıyla geliştirdiği yeni oyunu EndeavorRX, tarihe geçti. Oyun, ABD'de ilaç olarak reçete edilebilen ve pazarlanabilen ilk video oyunu oldu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 600'den fazla çocuk üzerinde gerçekleştirilen 7 yıllık klinik çalışmaların ardından doktorlara 8-12 yaş arasındaki çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisi için iPhone ve iPad için geliştirilen oyunu reçete etme yetkisi verdi. Bu, EndeavorRX'in gerçekten bir fark yaratıp yaratamayacağını anlaşılabilmesini sağlayacak.

EndeavorRX, DEHB tedavisinde olumlu sonuçlar verdi

Akili Interactive'in gerçekleştirdiği çalışmalara göre oyun, DEHB tedavisinde olumlu sonuçlar veriyor. Tedavi edilen çocukların üçte biri, engellerden kaçındıkları ve hedefleri topladıkları oyunu oynadıktan sonra artık en az bir nesnel dikkat ölçüsünde bir dikkat eksikliğine sahip değildi. Çocuklar, oyunu günde 25 dakika olmak üzere dört hafta boyunca haftada beş gün oynadılar.

Geliştirici, sanal ilaç olarak tanımlanan oyun hakkında yaptığı açıklamada, "EndeavorRX ile bir aylık tedaviyi takiben DEHB'de görülen iyileşmeler 1 aya kadar etkisini korudu" ifadelerini kullandı. Oyunun yaygın olarak görülen yan etkilerinin isteksizlik ve baş ağrısı olduğu belirtiliyor. Akili Interactive bünyesindeki doktorların sonuçlarına göre oyun, DEHB için önerilen tedavilere bir alternatif olarak tanımlanıyor.

Bir oyununun kafa dağıtma veya egzersiz dışında bir tedavi olarak kullanılması şaşırtıcı gelebilir ancak günümüzde oyun sektörü, on milyarlarca dolarlık devasa bir endüstri oluşturmayı başarmış durumda. Şimdiye kadar bir oyunun tedavi amaçlı kullanılmasında en çarpıcı örneklerden biri, yüksek derecede yanık kurbanı olan hastaların acılarını hafifletmek ve dikkatini dağıtmak için sanal gerçekliğin kullanılmasıydı. EndeavorRX örneğine bakılırsa, oyunların özellikle psikolojik tedavilerde kullanılabileceği bir gelecek uzak değil.

EndeavorRX için yayınlanan fragman: