2025'in En İyi Oyunu Seçilen Clair Obscur: Expedition 33'ün Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

2025 yılının en iyi oyunu seçilen, hikâyesi gözyaşlarınızı ele geçirecek oyun Clair Obscur: Expedition 33'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her yıl uyanan ve Monolit’e lanetli bir sayı resmeden esrarengiz Ressam, insanlığın kaderini fırçasının ucunda tutuyor. O sayıdan büyük olan herkesin silinip yok olduğu bu döngüde, sayı artık "33"e düştü. Gustave ve yol arkadaşları, yani "Sefer 33", Ressam'ı yok edip bu ölüm döngüsünü kırmak için yola çıkan son umut.

Unreal Engine 5 ile hayat bulan büyüleyici Belle Époque atmosferi ve klasik sıra tabanlı mekanikleri modern reflekslerle harmanlayan yapısıyla Clair Obscur: Expedition 33, sadece bir oyun değil, aynı zamanda interaktif bir sanat eseri.

Clair Obscur: Expedition 33 fragmanı

Clair Obscur: Expedition 33 konusu

2

Oyun, Fransa'nın "Belle Époque" (Güzel Dönem) sanat akımından ilham alan fantastik bir dünyada geçiyor. Hikâyenin merkezinde "Ressam" (The Paintress) adı verilen tanrısal bir varlık bulunuyor. Ressam yılda bir kez uyanıyor ve yekpare bir taşın üzerine lanetli bir sayı çiziyor. Bu sayı, o an yaşayan insanların ölüm yaşını belirliyor; yaşı bu sayıdan büyük olan herkes bir anda dumana dönüşüp yok oluyor.

Sayı her yıl geriye doğru azalıyor. Bu yıl Ressam "33" sayısını çizecek. Bu, 33 yaş ve üzerindeki herkesin yok olacağı anlamına geliyor. Oyuncular, Gustave liderliğindeki "Expedition 33" (Sefer 33) ekibini kontrol ediyor. Bu ekip, Ressam bir daha asla ölüm resmedemesin diye onu yok etmek için intihar görevine çıkan cesur ve çaresiz savaşçılardan oluşuyor.

Clair Obscur: Expedition 33 nasıl bir oyun?

3

Sandfall Interactive tarafından geliştirilen yapım, klasik JRPG ruhunu Batı tarzı estetikle birleştiren sıra tabanlı bir aksiyon-RPG'dir.

  • Reaktif Sıra Tabanlı Savaş: Savaşlar sıra tabanlı olsa da tamamen statik değil. Düşman saldırılarına gerçek zamanlı tepkiler vermeniz gerekiyor. Doğru zamanda tuşa basarak saldırıdan kaçabilir (dodge), saldırıyı savuşturabilir (parry) veya karşı saldırı yapabilirsiniz.
  • Serbest Nişan Alma: Bazı yeteneklerde düşmanın zayıf noktalarına manuel olarak nişan almanız gerekir, bu da savaşa stratejik bir derinlik katar.
  • Görsel Şölen: Unreal Engine 5 motorunun gücünü kullanan oyun, gerçekçi grafikleri sürrealist sanat tasarımıyla birleştirerek benzersiz bir görsel deneyim sunuyor.
  • Karakter Gelişimi: Her karakterin kendine has yetenek ağaçları, ekipmanları ve pasif özellikleri bulunuyor. Ekip sinerjisi, zorlu boss savaşlarında hayati önem taşıyor.

Clair Obscur: Expedition 33 çıkış tarihi

4

Clair Obscur: Expedition 33, 24 Nisan 2025 tarihinde oyuncularla buluştu. Oyun, çıkışıyla birlikte hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan hikâye anlatımı ve görsel kalitesiyle tam not almayı başardı. Dahası, The Game Awards 2025'te de "Yılın Oyunu" ödülüne layık görüldü.

Clair Obscur: Expedition 33 hangi platformlarda var?

5

  • PC
  • PlayStation 5
  • Xbox Series X|S

Clair Obscur: Expedition 33 fiyatı

6

Platform Fiyat
Steam (PC) 34.99$
Epic Games (PC) 820 TL
PlayStation Store (PS5) 1.749 TL
Xbox Store (Xbox Series S/X) 820 TL

Clair Obscur: Expedition 33 sistem gereksinimleri

7

Minimum Önerilen
İşlemci Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X
Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB / Intel Arc A380 6 GB NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB
RAM 8 GB 16 GB
Depolama 55 GB kullanılabilir alan 55 GB kullanılabilir alan
İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11
