Küresel İnternet Kesintisi Devam Ediyor: İşte İlk Açıklama!

Küresel çapta internet kesintileri yaşanıyor. Cloudflare sistemlerinde yaşanan bir sorun, internet sitelerini ve mobil uygulamaları etkiliyor. Sorunun kaynağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler internet servis sağlayıcıları arasında yer alan Cloudflare, sistemsel bir sorun yaşıyor. Bu sorun, küresel çapta Cloudflare'dan hizmet alan internet sitesi, mobil uygulama ve diğer platformlara erişim sorunları yaşanmasına neden oluyor. Hatta bu içeriği okumaya çalışıyorken bile sorun yaşamanız mümkün.

İnternet erişim probleminin ilk aşamada Türkiye özelinde olduğunu söyleyen kaynaklar oldu. Ancak bu doğru değildi. Downdetector aracılığıyla yaptığımız kontrollerde yaşanan sorunun tüm ülkelerde etkili olduğunu gördük. Bu sorun yaklaşık 1 saattir devam ediyor ve ne zaman çözüleceği şimdilik belirsiz.

Cloudflare'dan resmî açıklama geldi!

Cloudflare Status sayfası üzerinden yapılan resmî açıklamaya baktığımızda şu an için herhangi bir neden belirtilmediğini görüyoruz. "Cloudflare Global Network sorunlar yaşıyor" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, bir sorun olduğu kabul ediliyor. Ancak sorunun ne zaman çözüleceği ve sorunun tam olarak ne olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmıyor. Şirket, düzenli olarak bilgilendirme geçeceğini ifade ediyor.

Cloudflare kesintisine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz. Bu süreçte beklemekten başka bir çare olmadığını belirtelim.