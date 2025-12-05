Cloudflare Yine Çöktü: Sorun Dakikalar İçinde Giderildi

Cloudflare’da yaşanan global kesinti birçok siteyi etkiledi. Sorun 11:56 TSİ’de tespit edildi, 12:12’de çözüm uygulanarak sistem izlemeye alındı.

Cloudflare, 5 Aralık sabahında dünya genelinde erişim sorunlarına neden olan yeni bir kesintiyle gündeme geldi. Kullanıcılar birçok popüler siteye bağlanamadıklarını bildirirken, ilk sorun 11:56 TSİ’de şirket tarafından doğrulandı. Bu durum özellikle Dashboard ve API isteklerinde hatalara yol açtı.

Şirket, 12:09 TSİ’ye kadar sorunu incelemeye devam etti ve hemen ardından 12:12’de bir düzeltme uygulandığını duyurdu. Bu aşamadan sonra durum “Monitoring” olarak güncellendi ve sistem kararlılığının geri geldiği belirtildi. Kesinti, kasımdaki büyük arızaya kıyasla çok daha hızlı kontrol altına alındı.

Bu olay, Cloudflare’ın bir ay içinde ikinci kez global kesinti yaşaması nedeniyle dikkat çekti. Canva ve Downdetector gibi platformlar yine kullanıcı şikâyetleri aldı. Sosyal medya, özellikle X, kesinti yorumlarıyla dolup taştı.

Yine de bu kez müdahale oldukça hızlı gerçekleşti. Cloudflare’ın sorunu dakikalar içinde çözmesi altyapı tepkime hızının arttığını gösteriyor. Ancak art arda gelen bu kesintiler, internetin kritik altyapısındaki kırılganlığı yeniden gündeme taşıyor.