Çocukların Duygu Kontrolü İçin En İyi Uygulamalar

Güçlü ve kararlı birer yetişkin olabilmeleri için çocukların duygu kontrolü sahibi olmaları son derece önemlidir. Teknoloji sayesinde artık iOS ve Android cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz, çocuklarınıza duygu kontrolü konusunda yardımcı olacak pek çok farklı mobil uygulama var.

İnsan olmanın belki de en karmaşık noktalarından biri sahip olduğumuz ve anlık olarak değişebilen duyguları kontrol etmektir. Yetişkin bir bireyin duygu kontrolünü sağlaması beklenir. ama çocukların ani duygu değişimleri görmezden gelinebilir (mi?). Aslında çocukların duygu kontrolü sahibi olması en az bir yetişkinde olduğu kadar hatta bazı zamanlar çok daha önemlidir.

Çocukların duygularını kontrol edebilmesi demek, büyüyüp bir yetişkin oldukları zaman da güçlü ve kararlı bireyler olacakları anlamına gelir. Çocukların duygu kontrolü sahibi olmayı öğrenme sürecinin en büyük sorumluları ilk olarak ebeveynlerdir. Elbette, herkesten çocuk gelişim uzmanı olması beklenemez. Bu nedenle iOS ve Android cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz mobil uygulamalar ebeveynlere bu süreçte yardımcı olacaktır.

Çocukların duygu kontrolü yapmasını kolaylaştıran uygulamalar:

Uyku sağlığını artıran meditasyon uygulaması: Headspace: Meditation & Sleep

Geliştirici: Headspace for Meditation, Mindfulness and Sleep

Puan: 4,7

Boyut: 20 MB

Yüzlerce farklı meditasyon programı sunan Headspace: Meditation & Sleep mobil uygulaması, stres ve kaygı gibi insanların zihin, beden ve uyku sağlığını olumsuz etkileyen durumlarla nasıl başa çıkılacağını öğretmeyi hedefliyor. Özellikle uyuma, uyanma, gün içinde fazla hareketli olma gibi durumlar yaşayan çocuklar için özel olarak hazırlanan meditasyon programları sayesinde çocukların duygu kontrolü becerileri güçlenecektir.

Sakinleştirici bir etkisi olan: Calm Child

Geliştirici: Katya Sverdlov

Puan: 3,7

Boyut: 45 MB

Şu an için yalnızca App Store üzerinden indirilebilen Calm Child mobil uygulaması, özellikle bazı çocuklarda sık görülen öfke nöbeti, panik atak, topluluk önünde konuşma korkusu, karanlık korkusu ve daha pek çok kaygı konusunda çocuk psikologları tarafından hazırlanan özel meditasyon yöntemleri sunuyor. Meditasyonlar, özel hikayeler olarak hazırlandıkları için çocuklar keyifli bir hikaye dinlediklerini düşünerek rahatlayacaklardır.

İçerisindeki programlar psikoloji ve eğitimcilerin kontrolünden geçen Smiling Mind:

Geliştirici: Smiling Mind

Puan: 3,8

Boyut: 12 MB

Smiling Mind mobil uygulaması, kullanıcılara bir farkındalık meditasyonu sunduğunu söylüyor. Bedeninize iyi bakıp geliştirdiğiniz gibi zihninizi de geliştirmeniz gerektiğini söyleyen uygulamadaki programlar, psikologlar ve eğitimciler tarafından oluşturulmuştur. 3 - 18 yaş arası çocuklar için geliştirilen mobil uygulamayı aynı zamanda sınıf gibi kalabalık çocuk grupları ve yetişkinler de kullanabiliyor.

7 - 10 yaş arası çocuklar için keşif duygusunu artıran: Mindful Powers

Geliştirici: Smashing Ideas LLC

Puan: 4,0

Boyut: 362 MB

Şu an için yalnızca App Store üzerinden indirilebilen Mindful Powers mobil uygulaması, 7 - 10 yaş arası çocukların zihinlerini keşfetmelerini ve hissettikleri kaygı ve stres durumlarından oyun gücüyle kurtulmalarını öğretmeyi hedefliyor. 10 aşamalı programa sahip olan uygulamanın aynı zamanda sesli ve etkileşimli bir rehberi var. Bu sayede çocuklarınız sıkılmadan, günlük rutinlerinin bir parçası olarak duygu kontrol becerilerini geliştireceklerdir.

Susam Sokağı'nın karakteriyle negatif duygularla başa çıkmaları için: Breathe, Think, Do with Sesame

Geliştirici: Sesame Workshop

Puan: 4,3

Boyut: 152 MB

Sevilen çizgi film karakteri Susam Sokağı Canavarı, Breathe, Think, Do with Sesame mobil uygulaması ile çocukların duygu kontrolü becerilerini güçlendirmeye geliyor. Sevimli canavarın rehberliğinde çocuklarınız; çocuklara özel geliştirilmiş nefes alma teknikleri, kişiye özel motivasyonlar ve negatif duygularla başa çıkma yollarını öğrenecekler. Eğlenceli etkileşimli etkinlikleri sayesinde çocuklar uygulamayı düzenli olarak kullanacak ve eğlenirken duygu kontrol becerilerini geliştirecekler.

5 - 10 yaş arası çocuklar için dikkat geliştirici uygulama: Stop, Breathe & Think Kids

Geliştirici: Stop, Breathe & Think

Puan: 3,9

Boyut: 63 MB

Şu an için yalnızca App Store üzerinden indirilebilen Stop, Breathe & Think Kids mobil uygulaması, 5 - 10 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş bir dikkat uygulamasıdır. Çocuklar için özel olarak hazırlanmış meditasyon programları ile uyku öncesi rahatlama sağlamakla beraber çocukların; aşırı heyecan ile, stres ile, hayal kırıklığı ile, üzüntü ile ve daha birçok negatif duygu ile başa çıkma becerilerini geliştirmelerini sağlıyor.

Hem anne ve babalar hem de çocukları aynı anda kullanabilir: Calm - Meditate, Sleep, Relax

Geliştirici: Calm.com, Inc.

Puan: 4,2

Boyut: Cihaza göre değişir

Play Store Editörün Seçimi listesine girmeyi başaran Calm - Meditate, Sleep, Relax mobil uygulaması kullanıcılarına; çocuklara özel meditasyon programları, uyku hikayeleri, özel nefes programları ve farklı gelişim düzeylerine özel programlar sunuyor. Değişen program uzunluklarından en uygun olanı tercih ederek düzenli kullanım sonrası çocuğunuzun gün içinde daha sakin olmasını ve geceleri çok daha huzurlu bir uyku uyumasını sağlayabilirsiniz.

3 - 17 yaş arası çocuklar düzenli moditasyon programı hazırlanabilecek: DreamyKid Meditation App

Geliştirici: Taylan Wenzel

Puan: 4,8

Boyut: 90 MB

DreamyKid Meditation App mobil uygulaması, 3 - 17 yaş arası çocuklar için özel olarak geliştirilmiş ve her gün düzenli olarak birkaç dakikalık kullanımda bile güven oluşturma, pozitif düşünme gibi konularda gelişim kazandırmayı hedefleyen bir uygulamadır. Şu an için yalnızca App Store üzerinden indirilebilen uygulamada uyku hikayeleri, rehberli meditasyon ve iyileştirme aktivitelerinin yanı sıra kaygı, stres, az yeme, aşırı yeme gibi sorunlara karşı özel olarak geliştirilmiş programlar da bulabilirsiniz.

Çocukların duygu kontrolü becerilerini geliştirme konusunda yardımcı olacak en iyi mobil uygulamaları listeledik. Çocukların zorlu büyüme sürecini daha rahat geçirmeleri ve büyüdükleri zaman daha güçlü ve kararlı yetişkinler olmaları için duygu kontrolü sahibi olmaları son derece önemlidir.