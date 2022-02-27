Ankara Üniversitesi Computer Society tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Codivity 4.0 etkinliği, 27 Şubat tarihinde başlıyor.

Ankara Üniversitesi IEEE öğrenci topluluğu Computer Society komitesi, bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Codivity 4.0 Dijital Dönüşüm konferansı ile Metaverse ve NFT, Sağlıkta Dijitalleşme, Dijital Yaşamda Güvenlik ve birçok konu hakkında katılımcılara bilgi verilecek.

Her biri alanında uzman konuşmacıların katılımı ile gerçekleşecek etkinlikte, konuşmaların sonunda yapılacak workshop’lar ile katılımcıların deneyim kazanması da amaçlanıyor

İşte Codivity 4.0 etkinlik takvimi

Toplam 4 farklı oturumda 12 konuşmacının bulunacağı etkinlikte, dijital dönüşümün sektörleri ve hayatımızı ne kadar değiştirdiği konusunda bilinç oluşmasına katkı sağlanacak. Etkinlikte ayrıca katılımcıları sürpriz çekilişler de bekliyor.

27 Şubat Pazar günü Ankara Üniversitesi Teknokent’de gerçekleşecek olan etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için burada bulunan internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.