Sony'nin hem PlayStation hem de PC için yayımladığı nişancı oyunu Concord, PC tarafında hiç ilgi görmedi. Oyun, lansman gününde bile eş zamanlı 1.000 oyuncu sayısını göremedi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation 5 için geliştirdiği "Concord" isimli oyununu eş zamanlı olarak PC'ler için de yayımladı. Ancak Concord'un lansmanı, Sony için büyük bir fiyaskoya dönüştü. Zira Steam verileri, Concord'un hiç ama hiç ilgi görmediğini ortaya koydu.

Steam'de 39,99 dolar karşılığında satışa sunulan Concord, uzay temalı bir nişancı oyunu. Üstelik oldukça eğlenceli bir yapıya sahip ve grafikleri de hiç fena değil. Ancak bu oyun, küresel çapta ilgi görmedi. Concord, lansman gününde bile eş zamanlı 1.000 oyuncuyu bile göremedi.

Yapılmış yorum sayısı 200'de kaldı

steamDB verilerine göre Concord, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla sadece 205 kişi tarafından oynanıyor. Oyunun son 24 saatte ulaştığı en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı ise sadece 697. Öte yandan; Concord'u satın alıp Steam'de yorum paylaşan oyuncuların sayısı ise 214 seviyesinde. Üstelik bu yorumların yüzde 78 kadarı olumlu.

Sony tarafından resmî bir açıklama yapılmadı ancak Concord'un PC sürümü, şirkete kâbusu yaşatıyor gibi görünüyor. Ancak bu durumun durup dururken yaşanmadığı gerçeğini de unutmamak gerek. Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz dönemde piyasaya sürülen Helldivers 2 için sunulan PSN hesabı zorunluluğu, oyuncuların büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Concord'un ilgi görmemesi, oyuncuların Sony'ye yönelik tepkilerinin bir sonucu olabilir gibi duruyor...