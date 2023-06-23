Araç sahiplerinin farkında bile olmayabileceği conta kaçağı, aracı ve hatta sürücü ve yolcuların hayatını bile tehlikeye atabilecek sonuçlara yol açabilir.

Araba fiyatlarının canımızı yaktığı şu günlerde araç sahiplerinin en iyi yapabilecekleri şey de mevcut araçlarını korumaktan geçiyor. Araçlarda yaşanan küçük bir sorun bile uzun vadede aracın kullanılamaz hale gelmesine kadar sorunlara neden olabiliyor.

İşte bu gizli sorunlardan biri de conta kaçağı olarak biliniyor. Conta kaçakları, araçların güvenliği, performansı ve uzun ömürlülüğü açısından büyük bir tehlike oluşturabiliyor. Bu sorunun önüne geçmekse sürücülerin dikkatinde ve düzenli kontrollerde yatıyor.

Conta kaçağının potansiyel tehlikeleri:

Conta kaçakları, araçların performansını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, motor contalarında meydana gelen bir kaçak, yanma odasına dışarıdan hava sızmasına neden olabiliyor.

Bu durumun yaşanması durumunda motorun düzgün çalışması engellenebiliyor, yakıt verimliliği azalabiliyor ve güç kaybı görülebiliyor. Ayrıca, fren sistemlerindeki contalardaki bir kaçak, fren performansını azaltabiliyor ve sürücünün araç kontrolünü zorlaştırabiliyor.

Bu kaçakları ihmal etmemek gerek!

Kaçakların ihmal edilmesi durumunda, diğer bileşenlere zarar verme potansiyeli var. Örneğin, sızdıran bir conta nedeniyle motor yağı veya şanzıman sıvısı seviyeleri düşebilir ve bu da motorun veya şanzımanın zarar görmesine yol açabilir.

Sürücüler farkında bile olamayabiliyor: Ekspertize giden araçların birçoğunda bu sorun görülüyor!

Köklü ekspertiz kuruluşlarından Otorapor uzmanları tarafından verilen bilgilere göre ekspertize gelen araçların birçoğunda conta kaçağı tespit ediliyor. Dolayısıyla araç sahipleri ve yeni araç satın alacakların bu konuda çok titiz davranması gerekiyor.

Conta kaçaklarının önüne kısa bir kontrolle geçilebiliyor:

Otorapor uzmanları, araca uygulanacak bir conta-kaçak testi ile birçok potansiyel sorunun önüne geçilebileceğinin altını çiziyor. Üstelik bu test, herhangi bir Otorapor bayisinde çok kısa süre içerisinde yapılabiliyor.

Bu kısa test sayesinde araçlarda meydana gelebilecek büyük hasarlar veya arızaların önüne geçilebiliyor. Ayrıca işin insan hayatı konusuna da dikkat çekmekte fayda var. Olası bir arıza durumunda kontrol edilemeyen araçlar, ölümle sonuçlanan kazalara yol açabiliyor.

Conta kaçağı testleri sadece araç sağlığı için değil, kendi ve yakın çevrenizin hayatı için de büyük önem taşıyor.

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