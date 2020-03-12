Corona Virüsü, Nesnelerin Üzerinde Ne Kadar Kalabiliyor?

Bilim insanları, corona virüsünün günlük hayatta kullanılan çeşitli malzemeler üzerinde ve havada ne kadar uzun süre tutunabildiğini araştırdı. Araştırma, virüsün hangi yollarla yayılabildiğini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Corona virüsü tüm dünyada birçok ülkeyi etkisi altına aldı ve salgın, yayılma hızıyla endişe yaratıyor. ABD'li bilim insanları, virüsün evlerde ve hastanelerde yaygın olarak kullanılan malzemelerde ve havada ne kadar süre bulaşıcı olabileceğini araştırdı.

İnsanların en çok merak ettiği konulardan biri, kargo paketlerinin virüsün yayılımına elverişli olup olmadığı. Yapılan araştırma, corona virüsünün karton bir kargo kutusunda en az bir gün dayanabildiğini gösterdi. Virüsün olduğu bir yüzeye dokunmak milyonlarca viral partikülü sadece birkaç saniye içinde elinize bulaştırabiliyor.

Diğer yandan Corona virüsünün en çok sevdiği malzemelerin paslanmaz çelik ve plastik olduğu gözlemlendi. Virüs bu malzemeler üzerinde en az 3 gün hayatta kalabiliyor. Ayrıca bakır üzerinde 4 saat, hava odasında ise yaklaşık 3 saat dayanabiliyor.

Virüsün tam olarak nasıl yayıldığını kesin olarak öğrenmek için ayrıntılı epidemiyolojik çalışmalar yapılacak. Corona virüsünün pasif hale getirilmesinin oldukça kolay olduğu biliniyor. Sağlık yetkilileri, insanların ellerini sık sık yıkamasını ve yüzeyleri dezenfekte etmek için alkol bazlı temizleyiciler kullanmasını tavsiye ediyor. Alman araştırmacılar, bir yüzeyi temizledikten sonra 1 milyon viral partikülün 100'e düşürülebileceğini ve enfeksiyon riskini azaltabileceğini belirtiyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, corona virüsünü SARS ile karşılaştırdı ve iki mikrobun benzer süre boyunca dayanabildiğini buldular. SARS 2003'te bir salgına neden oldu, ancak bu kadar kolay yayılmadı. Bu da Covid-19'un yayılmasında farklı faktörlerin rol oynadığını gösteriyor.

Bu nedenler hala tam olarak anlaşılmasa da, araştırmacılar şu anda corona virüsünün sümük, tükürük ve dışkıda, sıcaklığa ve neme göre ne kadar süre dayanabildiğini bulmaya çalışıyor.