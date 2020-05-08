COVID-19 Hastası Bazı Erkeklerin Sperminde Virüs Bulundu

Yeni tip koronavirüsün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı uzunca bir süre tartışılmıştı. Çinli araştırmalar tarafından yapılan yeni bir çalışmada, COVID-19 tanısı konan 38 erkek hastadan altısının menisinde Sars-CoV-2 virüsüne rastladı.

COVID-19 salgınının bulaştığı kişi sayısı tüm dünyada 4 milyona merdiven dayarken, bilim dünyası enfeksiyon hakkında yeni şeyler öğrenmeye devam ediyor. Artık hepimizin bildiği üzere yeni tip koronavirüs, öksürme, hapşırma ve konuşma yoluyla dışarı çıkan mikro damlacıklarla bulaşıyor. Neyse ki, bu damlacıklar havada kalamayacak kadar ağır olduğu için hemen yere düşüyor. Bu da, hastalığın hava yoluyla bulaşmamasını sağlıyor.

Peki, virüsün bulaşma mekanizmaları arasında cinsel temas da bulunuyor mu? Çin'in Shangqiu şehrindeki bir hastanesinde görevli doktorlar tarafından yapılan araştırmada, COVID-19 tanısı konan 38 erkek hastadan altı tanesinin menisinde SARS-CoV-2 virüsü tespit edildi. Bu da, yüzde 16’lık bir orana tekabül ediyor.

38 COVID-19 hastasından altı tanesinin sperminde SARS-CoV-2 virüsü tespit edildi

Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığını kesin olarak belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor. Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada ekip, virüsün menide ne kadar hayatta kaldığının veya ne kadar yoğun olduğunun gelecekteki araştırmalarda ortaya çıkarılacağını belirtiyor.

Çinli bilim insanları, SARS-CoV-2'nin cinsel yolla bulaşabileceği kanıtlanabilirse, bunun salgını önlemenin kritik bir parçası olabileceğini vurguluyor. Bazı uzmanlar ise bulguların ilginç olduğunu, ancak bu konunun yapılan diğer araştırmalar bağlamında dikkatle incelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

"Spermdeki SARS-CoV-2 varlığının enfeksiyona neden olup olmadığını henüz kanıtlanmadı"

Şubat ve mart aylarında Çin'de 12 COVID-19 hastası arasında yapılan bir çalışmada, alınan sperm örneklerinde SARS-CoV-2 virüsüne rastlanmamıştı. Birleşik Krallık'taki Sheffield Üniversitesi'nde androloji profesörü olan Allan Pacey, virüsün spermde bulunup bulunmadığının tespit edebilmesi için yapılan testlerde bazı teknik zorluklar olduğu için çalışmalara şüphe ile yaklaşılması gerektiğini belirtiyor.

Spermdeki SARS-CoV-2 varlığının enfeksiyona neden olup olmadığının da henüz kanıtlanmadığını ifade eden Pacey, “COVID-19 hastalığına neden olan virüs bazı erkeklerin menisinde bulunursa şaşırmamalıyız, çünkü bu Ebola ve Zika gibi diğer birçok virüste de gözlemlenen bir şeydi” diyor.

Bununla birlikte SARS-CoV-2'nin erkek üremesi üzerindeki uzun vadeli etkileri henüz bilinmiyor. Her halükarda bilim dünyası bu konu hakkında çok daha fazla araştırma yapma ihtiyacı duyuyor. Çalışmalar sonucunda elde edilecek bulgular, enfeksiyonla mücadeleye önemli bir katkı sağlayabilir.