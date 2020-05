İngiltere, Koronavirüs Konusunda Neden Avrupa’nın En Kötüsü?

İngiltere önceki gün açıklanan son ölümlerle beraber İtalya’yı geçerek koronavirüs salgınında en çok can kaybı veren ülke hâline geldi. Virüsle mücadelede alınan bu başarısız sonucun sebepleri pek çok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Peki bu durumun sebebi ne?

Dünya aylardır ölümcül sonuçları olan koronavirüs salgınıyla baş etmeye çalışıyor. Her gün uzmanlar tarafından konuya dair yeni istatistikler, tablolar ve tedbirler açıklanıyor. Dünya ülkelerinin durumu pek çok kanaldan takip ediliyor. Açıklanan son verilere bakıldığında şu an için güncel olan 30.150 can kaybıyla İngiltere’nin Avrupa’da virüsle mücadelede en kötü ülke konumuna geldiği görülüyor.

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick de yaptığı bilgilendirme toplantısında İngiltere’nin salgında en çok can kaybı yaşayan ülke olan İtalya’yı geride bıraktığını doğruladı. Sağlık uzmanları her ne kadar açıklanan resmi rakamların olayın boyutlarını kısmen yansıttığını her fırsatta vurgulasa da can kaybı listesinde Amerika Birleşik Devletleri 73.566 kişiyle ilk sıradayken onu 30.150 kişiyle İngiltere izliyor. Üçüncü sıradaysa 29.684 kişiyle kısa süre içerisinde virüsten en fazla etkilenen ülke olarak tanınan İtalya var.

İngiltere önlem almakta çok geç kaldı:

Cambridge Üniversitesi’nden David Spiegelhalter “Açıklanan rakamların virüs yüzünden ölenlerin gerçek sayısının çok altında olduğuna kuşkumuz yok” sözleriyle konunun uzmanlar açısından değerlendirilme biçimini ve esas bilançonun daha ağır olabileceğini vurgulasa da Başbakan Boris Johnson farklı ülkelerdeki koronavirüse bağlı ölüm sayısının kıyaslanmasında bazı sorunlar olduğunu söylüyor. İngiltere’nin kısa sürede çizdiği kötü tablonun sebepleri arasında ülke nüfusunun 66 milyon olması, her ülkenin ölümleri farklı yöntemlerle kayda geçirmesi, ölümlerin kıyaslamalarının nüfusa oranlı yapılmaması gibi birçok şey sayılıyor.

Salgının en başında kapsamlı testler yapıp risk altındaki vatandaşlarını sıkı takibe alan ülkelerin virüsü kontrole alma konusunda başarılı olduğu ve İngiltere’nin en başta yaygın test yapmakta çok gecikerek hayatlara mal olan bir hata yapmasının şu anki durumunda etkili olduğu söyleniyor. Ülkenin eleştirildiği bir başka konu da hastaneler ve yaşlı bakımevlerinde çalışan personele yeterli koruyucu ekipman sağlayamamak. Koronavirüs salgını hâlâ sürerken önümüzdeki süreçte güncel hayatın nasıl şekilleneceğini ve virüs sonrası bilançonun ne şekilde olacağını göreceğiz.