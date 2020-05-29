COVID-19'u Atlatsanız da Vücudunuz Antikor Üretiyor

Fransa’da bulunan Pasteur Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, COVID-19 hastalığını hafif atlatsanız dahi vücudunuzda antikor üretildiğini ortaya çıkardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Bilindiği üzere koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına almaya başladığından beri bu virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri Fransa oldu. Durum böyle olunca ülkede meydana gelen aşırı vaka ve ölüm sayılarının da etkisiyle ülkenin bilim insanları ve araştırmacıları harekete geçti.

Fransa’da bulunan; biyoloji, mikroorganizmalar, hastalıklar ve aşılar üzerine araştırma ve çalışmalar gerçekleştiren Pasteur Enstitüsü​ bünyesinde çalışan bilim insanları, koronavirüs hastalığını hafif atlatsanız dahi vücudunuzun antikor üretimi sağlayarak bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı koyduğu ortaya çıkardı.

Vücutta antikor üretiliyor:

Fransa’nın doğu bölgesinde bulunan iki farklı hastanedeki koronavirüs hastalığını hafif atlatan toplam 160 hastane çalışanından kan örneği alan araştırmacılar, yaptıkları testler sonucu hastalığı hafif atlatan 160 kişinin neredeyse tamamının koronavirüs belirtileri taşıdıktan sonraki iki hafta içerisinde virüse karşı antikor geliştirmeye başladıkları sonucunu elde ettiler.

Vücudumuza giren virüsleri etkisiz hâle getiren antikorlar, virüse yakalandıktan ve hastalığı atlattıktan sonra vücudunuzda daha hızlı bir şekilde artmaya başlıyor fakat bu durumun koronavirüs salgını için de geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor. İlginç bir şekilde koronavirüsü hafif olarak atlatan kişiler üzerinde yapılan incelemelerde bu kişilerdeki antikor seviyeleri son derece düşük çıkıyor.

Koronavirüs salgını ve salgının atlatılması sonrasında vücutta meydana gelen antikor sayısı değişikliğine dair çalışmalarsa birçok ülkede devam ediyor. Umarız en kısa zamanda yapılan testler ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak olan güvenilir bilgiler ışığında koronavirüs salgınına yönelik bir çözüm bulunur.