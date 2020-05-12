" 285 COVID-19 Hastasının Yüzde 95'i Antikor Üretti"

Yeni tip koronavirüs pandemisinin ortaya çıktığı ülke olan Çin’deki Chongqing Tıp Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, incelenen 285 COVID-19 hastasının yüzde 95'inin ölümcül enfeksiyona karşı savaşan iki farklı tipte bağışıklık hücresi (antikor) geliştirdiği tespit edildi.

Türkiye dahil dünyadaki pek çok ülke, hiçbir semptom göstermeden toplum içinde dolaşan COVID-19 taşıyıcılarını bulmak ve toplumun bağışıklık oranını tespit edebilmek için antikor testlerini devreye almaya hazırlanıyor.

Bununla birlikte antikorları çevreleyen hala birçok soru işareti var: Her hastanın enfeksiyona karşı antikor geliştirip geliştirmediği, korunmak için hangi antikor seviyesinin gerekli olduğu veya bu koruyucu duvarın ne kadar ayakta kaldığı bilinmiyor.

COVID-19 hastalarının enfeksiyona karşı iki farklı bağışıklık hücresi ürettiği tespit edildi

Çin’de yapılan yeni bir araştırma, bu sorulardan birini yanıtlamaya yardımcı olabilir. Chongqing Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, 258 COVID-19 hastasının kanını, bağışıklık hücrelerinin belirtileri açısından inceledi. Çalışma sonucunda, hastaların yüzde 95'inin enfeksiyona karşı iki tip antikor ürettiği belirlendi: İmmünoglobulin M (IgM) ve İmmünoglobulin G (IgG). Elde edilen bulgular, enfeksiyondan sonra erken safhada üretilen IgM’nin kısa bir koruma sağladığı ve hastaların sadece yüzde 40'ının enfeksiyondan sonraki ilk hafta içinde bu antikoru geliştirdiğini gösteriyor.

Antikorların ne kadar koruma sağladığı veya hastaya ne kadar süre boyunca bağışıklık kazandırdığı şimdilik belli değil

Her şeyden önemlisi, incelenen 258 COVID-19 hastasının tamamının, uzun süreli koruma potansiyeline sahip tip olan ve geliştirmesi daha uzun süren IgG antikorlarını geliştirdiği gözlemlendi. Bu araştırmanın devamında yapılan yeni bir çalışma kapsamında 69 hastadan kan örneği alan Çinli bilim insanları, 20 gün içinde anne ve kız olan iki hasta hariç hepsinin antikor ürettiğini tespit etti.

Öte yandan bu antikorların ne kadar koruma sağladığı veya hastaya ne kadar süre boyunca bağışıklık kazandırdığı şimdilik belli değil, ancak her şeye rağmen söz konusu araştırma, insan vücudunun koronavirüse maruz kaldıktan kendini savunmayı öğrenebildiğini göstermesi açısından son derece değerli.