COVID-19 Denetimlerinde Kamera Kayıtlarından Ceza Kesilecek

İçişleri Bakanlığı'nın 4 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni genelgesine göre COVID-19 tedbirlerinde kamera kayıtlarına bakılarak ceza kesilebilecek. Denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına bakılacak.

Koronavirüs pandemisi, tüm dünyada yeni düzenlemeler getirilmesine neden oluyor. Ülkemizde de sürekli yeni kuralların gelmesine neden olan bu pandemi, normalleşme sürecinde de sıkı tedbirlerle kontrol ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere COVID-19 tedbirlerine yönelik yeni genelge gönderildi. Yeni genelgeye göre COVID-19 denetimlerinde kamera kayıtlarına bakılarak ceza kesilebilecek. Denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına bakılacak ve kuralı ihlal eden kişi ve işletmelere cezai işlem uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı, 4 Mart Perşembe günü başlayacak yeni düzenlemede kontrollü normalleşme dönemi kapsamında mobil denetim başlıklı yeni bir denetim sürecine başlıyor. İlk aşamada 260 bin personelle yapılacak denetimler, kolluk kuvvetleri dışında kamu kurumları ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odaları tarafından da desteklenecek. Buna göre, her il/ilçe müdürünün başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelleriyle oluşturulacak denetim ekipleri, düzenli olarak her gün sahada denetim yapacak.

Kamera görüntülerinden ceza verilebilecek

Yapılan açıklamaya göre geniş çaplı düzenlenecek denetim kapsamında kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntülerden de yararlanılabilecek. Kamera kayıtlarında tedbirlere aykırı hareket eden insanlar tespit edildiğinde çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek. Genelgede yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan gıda denetmenlerinden ekipler oluşturarak, bu ekipler aracılığıyla il/ilçedeki gıda üretim ve satış yerleri salgınla mücadele tedbirlerine uyum yönünden denetlenecek, tespit edilen hususlara ilişkin mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanacak ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunulacak.

Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden belirlenmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek.

Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşlarımızın etkin katılımının sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği noktasında gerekli farkındalık çalışmalarına ağırlık verilecek ve vatandaşların ihbarları üzerine yapılan denetim sayılarının toplam denetimler içindeki payının artırılması sağlanacak.

HES uygulaması ile İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) yazılımı entegrasyonu sayesinde anlık olarak denetim ekiplerine ulaşan ihbarların yerinde kontrolü vakit kaybetmeksizin yapılacak."

Kafe ve restoranlar takip edilecek

Genelgede yapılan açıklamaya göre "çok yüksek" risk grubu dışındaki illerde yüzde 50 kapasite sınırlamasına uygun müşteri kabulüne izin verilen yeme-içme yerleri, kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi internet kafe vb. iş yerlerinin oturma düzeni planına uygun olup olmadığı, masalar arası mesafe şartlarına ve kapasite sınırlamasına uyulup uyulmadığı haftada en az bir kez olacak şekilde denetlenecek.